У міланську оперу більше не пускатимуть людей у шортах і шльопанцях, а гроші за квитки їм не повернуть.

Після численних скарг від поціновувачів опери керівництво Ла Скала ухвалило рішення запровадити суворий дрес-код: вхід до театру тільки для ошатних відвідувачів. А охочих потрапити на постановку любителів пляжних шльопанців будуть завертати на вході. Причому витрачені на квитки гроші компенсуватися не будуть, пише The Guardian.

Видання пише, що на вході в оперу з'явився список правил поведінки, у якому відвідувачів просять обирати одяг, який відповідає "етикету театру". Прямо вказується, що не допускається вхід глядачів у майках, шортах і шльопанцях, сукнях без рукавів, а компенсація коштів за квитки для них не передбачена. Аналогічне попередження з'явилося на квитках і вебсайті театру.

Формально, дрес-код у Ла-Скала запроваджено вже давно - щонайменше з 2015 року, але на його порушення закривали очі. Тепер же глядачів просять одягатися елегантно.

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Нагадування про дрес-код є частиною більш масштабного перегляду правил етикету в Ла Скала. Глядачам заборонено приносити свою їжу і напої, а також фотографувати і знімати під час вистав. Крім того, глядачам не рекомендують класти свої мобільні телефони на поручні балконних лож після того, як один із них упав і вдарив выдвыдувача, який сидів нижче.

Захист пам'яток в Італії

Нагадаємо, що в Італії посилили штрафи за пошкодження пам'яток культурної спадщини. Тепер вони сягають 60 тисяч євро. Насамперед, так планують боротися з акціями "еко-активістів", які обливали фарбою видатні об'єкти.

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