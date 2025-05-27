Думки жителів міста з приводу нововведень на місцевих пляжах розділилися.

Пляжі Ріо-де-Жанейро у більшості туристів асоціюються з музикою самба з кожного кіоску, коктейлями кайпірінья від вуличних торговців і стільцями просто на піску. Однак незабаром цю невимушену атмосферу веселощів може стати набагато важче знайти, якщо у продавців не буде відповідних дозволів.

Як пише The Associated Press, у середині травня мер другого за величиною міста Бразилії Едуардо Паєс видав указ, що встановлює нові правила для набережної міста, заявивши, що він хоче зберегти міський порядок, громадську безпеку та навколишнє середовище, а також сприяти мирним стосункам між туристами і жителями.

Нові заходи мають набути чинності з 1 червня 2025 року, і вони забороняють продаж їжі та напоїв, оренду стільців, гучномовці та навіть живу музику в кіосках без офіційних дозволів. Крім того, пляжним будиночкам буде дозволено мати тільки номер, а не креативні назви, під якими багато хто з них зараз відомий.

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Утім, думки містян щодо нововведення розділилися: дехто привітав цей крок у боротьбі з тим, що вони вважають хаотичною діяльністю на пляжі, але інші кажуть, що указ загрожує динамічній пляжній культурі Ріо та засобам для існування багатьох музикантів і місцевих торговців, яким може бути важко або неможливо отримати дозволи.

"Важко уявити Ріо-де-Жанейро без боса-нови, без самби на пляжі. Поки світ співає "Girl from Ipanema", ми не зможемо грати її на пляжі", – поскаржився Хуліо Тріндаде, який працює діджеєм у кіосках.

Зі свого боку Орла Ріо, який керує більш ніж 300 кіосками, заявив, що ці обмеження на музику рівносильні "заглушенню душі набережної, це підриває дух демократичного, музичного, яскравого й автентичного Ріо".

Зі свого боку Марія де Лурдес ду Кармо, яка очолює Рух об'єднаних вуличних торговців, відомий під абревіатурою MUCA, заявила, що мерія не видає достатньо дозволів торговцям на пляжі: "Нам потрібні дозволи, але їх не дають".

Тим часом, 65-річна мешканка Копакабани Марія Люсія Сільва навпаки підтримала такі дії з боку мерії.

"Копакабана – район для літніх людей... Ніхто не платить дуже високий податок на нерухомість або абсурдну орендну плату, щоб мати такий величезний безлад", – поскаржилася вона, критикуючи шум і забруднення на пляжі.

А ось для 53-річної Ребекки Томпсон з Уельсу, яка знову приїхала в Ріо після п'ятитижневої поїздки торік, божевілля на пляжах – це частина місцевої чарівності.

"Там є жвавість, є енергія. Для мене завжди було сильне почуття спільності та прийняття. Я думаю, було б дуже сумно, якби це зникло", – сказала вона.

Наразі противники указу шукають способи зупинити його реалізацію або, принаймні, змінити його, щоб дозволити живу музику без дозволу. Але поки що безуспішно.

Також минулого тижня муніципальні збори Ріо обговорили законопроєкт, спрямований на регулювання використання берегової лінії, включно з пляжами та набережними. Він підтримує деякі аспекти указу, такі як обмеження посиленої музики на піску, але не вимогу, щоб кіоски мали дозволи на живих музикантів. Пропозиція ще має бути офіційно винесена на голосування, і незрозуміло, чи відбудеться це до 1 червня. У разі схвалення законопроєкт матиме пріоритет над указом мера.

Економічна діяльність на пляжах Ріо, за винятком кіосків, барів і ресторанів, приносить близько 4 мільярдів реалів (близько 710 мільйонів доларів) на рік, згідно зі звітом мерії Ріо за 2022 рік. Мільйони іноземців і місцевих жителів відвідують пляжі Ріо щороку, щоб насолодитися місцевою розслабленою атмосферою.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що туристам незабаром доведеться бронювати місця на одному з найпопулярніших пляжів Європи через додаток – Туерредду на італійському острові Сардинія.

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