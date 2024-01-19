Будівлі, пам'ятники та предмети мистецтва по всій Італії страждають як від рук еко-активістів, так і туристів.

Парламент Італії 18 січня 2024 року остаточно схвалив закон, що вводить більш жорстке покарання для тих, хто завдає шкоди пам'ятникам і культурним об'єктам.

Як пише Reuters, законопроект передбачає штрафи у розмірі до 40 тисяч євро для тих, хто пошкодить пам'ятки, та до 60 тисяч євро у разі знищення культурної спадщини. Нинішні штрафи становлять від 1500 до 15 тисяч євро.

Виручені кошти Міністерство культури Італії зможе використовувати на очищення і ремонт пошкоджених об'єктів.

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Як зазначає видання, прийнятий законопроект в Італії прозвали "законом про еко-вандалів". Його почали активно просувати після того, як активісти-екологи почали обливати фарбою або іншим чином псувати пам'ятники, історичні будівлі та твори мистецтва, в тому числі фонтан Треві в Римі, Палаццо Веккьо у Флоренції і оперний театр Ла Скала в Мілані.

Кліматичні активісти, які закликають уряди припинити використання викопного палива та боротися з глобальним потеплінням, організували подібні акції протесту по всій Європі, включаючи Велику Британію, Німеччину, Францію, Нідерланди та Австрію.

Втім, не тільки еко-активісти знищують пам'ятники в Італії та інших країнах, також все частіше вандалами стають туристи. Зокрема, протягом минулого року туристи мінімум тричі розмальовували знаменитий римський Колізей.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристичне видавництво Fodor's згадало шість найгірших вчинків туристів у 2023 році, які краще ніколи не повторювати.

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