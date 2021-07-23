На задньому склі автомобіля був розміщений напис - "Ми за Путіна не голосували, не чіпайте тачку".

Під Києвом помітили Mercedes на московських номерах зі "зверненням " до українців, в якому власник транспортного засобу просить не чіпати його автомобіль.

Відповідне фото на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook розмістив Євген Муджирі.

На задньому склі машини був розміщений напис - "Ми за Путіна не голосували, не чіпайте тачку".

"Автомобілі поза політикою! Надіслали фото з Броварів", - йдеться у підписі до знімка.

Користувачі соціальної мережі з гумором поставилися до такого напису на автомобілі: "Замість іконки", "Написали б:" Крим - ваш і все ок було б", "+10 до захисту", "Удачі", "А за кого голосували?", "Їм треба було українською мовою написати".

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Автор: Денис Прядко