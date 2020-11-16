У місті Українка один з голосів виборців дістався діючому президенту США Дональду Трампу.

На виборах мера міста Українки, що у Київській області, один із виборців проголосував за Трампа.

Про це повідомив журналіст Євген Куксін у своєму Telegram.

"На виборах мера Українки Київської області один із виборців проголосував за Трампа. Make Ukrainka great again!", - підписав оприлюднене фото журналіст.

Місцеві вибори в Україні 15 листопада

15 листопада, другий тур виборів міських голів проходив у Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

До другого туру в Українці пройшли кандидат від партії "Слуга народу" Оксана Кирилюк і кандидат від "Європейської солідарності" Олександр Туренко. Тут причиною проведення другого туру стала однакова кількість голосів у кандидатів.

Окрім того, у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбувалося повторне голосування з виборів депутатів 46 місцевих рад.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше як на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

Станом на 20:00 явка під час повторних виборів міських голів у семи містах становила 24%.

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Автор: Олег Давигора