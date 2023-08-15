Комплімент собаці навіть висловила спільнота фанатів світу Гаррі Поттера.

Мережу розриває від нової зірки світу "Гаррі Поттера" - собаки, який вухами нагадує всім відомого персонажа Джоан Роулінг ельфа Доббі. Раніше авторка бестселера жанру фентезі шокувала фанатів зізнанням.

Йдеться, про тримісячного дога Неша, який зачарував користувачів TikTok. Ролик з його вухами та озвучкою від імені Доббі виклали 9 серпня, зазначає Newsweek.

Не промайнуло й тижня, як новий "Доббі" Неш набрав близько 17,9 мільйона переглядів та 3,3 мільйона лайків. Схвальний відгук щеня отримало навіть від офіційної сторінки "Гаррі Поттера": "Доббі виглядає таким же чарівним, як і раніше", - йшлося в коментарі.

Журналісти з'ясували, що пес проживає у Вашингтоні, округ Колумбія, у родині Елли Льюїс. Вона розповіла, що їй пропонували виправити вуха Нешу, щоб вони виглядали не так кумедно. Однак родина вирішила, що така дивовижна особливість цілком відповідає його внутрішньому світу.

"Я думаю, що дивовижні вуха відповідають його дурнуватій особистості", - пожартувала хазяйка Неша.

Також деякі користувачі під відео запропонували змінити його ім’я на Доббі, але Елла зазначила, що не планує цього робити, як і у випадку з вухами.

Зазначимо, що йдеться про колись доволі популярну операцію серед власників собак у США - купірування вух: коли ветеринар видаляє собаці у віці від шести до восьми тижнів частину вуха, щоб вони не виглядали дуже великими або не стирчали. За словами Служби порятунку німецьких догів Північного Техасу, "мода" на купірування вух була доволі популярною близько 400 років тому.

Купірування вух та купірування хвоста вважається незаконними у деяких країнах світу, наприклад, у Великобританії, але на території США досі це практикують.

Головна зірка "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф став батьком

Нагадаємо, у березні стало відомо, що актор Деніел Редкліфф, відомий у світі кіно роллю "хлопчика, який вижив" - Гаррі Поттера, готується стати батьком.

Його партнерку Ерін Дарк помітила з круглим животом. У відповідь на запитання ЗМІ прес-секретар актора підтвердив, що Редкліффа чекає батьківство. Вже 25 квітня видання MailOnline повідомило, що в пари народився син.

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