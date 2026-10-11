'Треба було домовлятись 2 роки тому': Трамп зробив жорстку заяву про війну в Україні

Трамп знову заявив, що Путін зацікавлений у мирній угоді.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Україну у затягуванні війни і заявив, що Україні було б "розумніше" укласти мирну угоду ще два роки тому. Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів.

Трамп не відповів, чи відправить своїх спецпосланців Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа на нові переговори з Володимиром Путіним до Москви, однак заявив, що РФ зацікавлена в мирному врегулюванні.

При цьому він знову звинуватив Україну у затягуванні війни.

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"Ну, я думаю, що Росія хотіла б укласти угоду. Але, як я вже казав, це те, що могло б бути вирішено багато разів, але з якихось причин Зеленський не хоче укладати угоду", - заявив Трамп.

Він заявив, що "на одному боці набагато більше солдатів, ніж на іншому", тож для України "було б розумно" домовлятися – і варто було зробити це набагато раніше.

"Було б розумніше, якби він (Зеленський) уклав угоду ще два роки тому. Він міг би укласти набагато вигіднішу угоду ще два роки тому", - сказав президент США.

Трамп закликав усунути Зеленського

Президент США звинуватив українського лідера у небажанні закінчити війну.

"Я думаю, що Україні час обрати нового президента. Я пропоную, щоб вони отримали нового лідера, який зможе укласти угоду. Тому що він (Зеленський) міг укласти багато угод, але з якоїсь причини цього не робить", - сказав Трамп.

У Кремлі миттєво відреагували на цю заяву, похваливши Трампа.

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