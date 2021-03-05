На Трухановому острові в Києві неадекватний водій у ніч на 5 березня влаштував правоохоронцям справжнє змагання на витривалість – керманича довелося блокувати з допомогою муніципальної варти.
Про це йдеться у повідомленні Киев сейчас.
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Після зупинки порушника попросили вийти з машини, але той ледве стояв на ногах. Він послухався правоохоронців і здав експрес-тест на алкогольне сп’яніння.
У ці хвилини представники муніципальної варти, які знімали подію на камеру, жартома припустили, що після такої проби драгер почервоніє. На зйомку водій обурився: «А дивись, знімають концерт, бл*ть». Йому відповіли, що той справжня «звєзда».
«А драгер зараз в роздумі та шоці, здається. Він знизу почервонів, глянь. Диви, ще думає», – віджартувалися муніципальні вартові.
Інші іронічно припустили, що чоловік напився глінтвейну.
«2,29 проміле. Перевищена норма більш як в 11 разів», – констатували патрульні.
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