Коли водія попросили вийти з автомобіля, той ледве тримався на ногах.

На Трухановому острові в Києві неадекватний водій у ніч на 5 березня влаштував правоохоронцям справжнє змагання на витривалість – керманича довелося блокувати з допомогою муніципальної варти.

Про це йдеться у повідомленні Киев сейчас.

Читайте такожУ Лондоні потяг затримали на 2,5 години через кота на даху (фото)

Після зупинки порушника попросили вийти з машини, але той ледве стояв на ногах. Він послухався правоохоронців і здав експрес-тест на алкогольне сп’яніння.

У ці хвилини представники муніципальної варти, які знімали подію на камеру, жартома припустили, що після такої проби драгер почервоніє. На зйомку водій обурився: «А дивись, знімають концерт, бл*ть». Йому відповіли, що той справжня «звєзда».

«А драгер зараз в роздумі та шоці, здається. Він знизу почервонів, глянь. Диви, ще думає», – віджартувалися муніципальні вартові.

Інші іронічно припустили, що чоловік напився глінтвейну.

«2,29 проміле. Перевищена норма більш як в 11 разів», – констатували патрульні.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН