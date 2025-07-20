Антропологи зазначили, що ця стійка модель поведінки поширена абсолютно в усіх соціальних групах.

Пліткують майже всі, хоча більшість людей і вважають плітки заняттям ганебним.

Науковці зазначили, що ця модель поведінки чітко відстежується в усіх спільнотах і соціальних групах по всьому світу, пише Бі-бі-сі. "Якщо немає зовнішніх обставин, пліткувати будуть усі до єдиного, в абсолютно будь-якій культурі", - з упевненістю сказала Ніколь Хаген Хесс із кафедри еволюційної антропології Університету штату Вашингтон.

"Пліткувати" - значить "обговорювати людей у них за спиною, зазвичай із недобрим наміром" - так вважає переважна більшість людей. Але Гесс інтерпретує цей термін ширше. Вона вважає, що плітки, це абсолютно будь-який обмін "інформацією, що має відношення до репутації".

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При цьому, над питанням, чому ця модель така міцна і поширена в суспільствах, вчені б'ються не одне десятиліття і висунули кілька теорій.

Професор еволюційної антропології Робін Данбар у своїй теорії порівнював плітки в людей із грумінгом у приматів (догляд за іншими учасниками групи, на кшталт вичісування з шерсті комах). Грумінг вони використовували не тільки для гігієни, а й для підтримання соціальних зв'язків, примирення після сварок, зняття стресу і визначення місця кожного примата в соціальній ієрархії. Цей процес відомий як "алогрумінг".

Оскільки шерсті в людей немає, плітки можуть бути еквівалентом алогрумінгу в сучасних людей - вони відіграють ту саму роль у побудові стосунків, визначенні місця в ієрархії собі подібних та обміні корисною соціальною інформацією - наприклад, про те, кому можна довіряти, а кому ні.

Дослідження, проведене вченими Дартмутського університету, встановили, що люди, які пліткують один з одним, ніяк не впливають на думку співрозмовника, зате за підсумком пліткарі відчувають, що стали один одному ближчими.

Вони також виявили, що обмін плітками всередині будь-якої соціальної групи сприяє підвищенню командного духу і посилює готовність до взаємної співпраці: досліди показали, що в групових іграх учасники були готові витратити більше грошей, якщо мали можливість попліткувати один з одним.

"Плітки не є чимось монолітним, це набагато складніше явище, ніж звичне нам вузьке визначення марної балаканини", - зробили висновок учені.

При цьому, для деяких жінок плітки є життєво важливим інструментом їхньої стратегії виживання, особливо коли йдеться про ризиковані ситуації з чоловіками.

"Коли йдеться про те, щоб відбитися від чоловіка, жінки перебувають у вкрай невигідному становищі фізично. Тож інформація про чоловіка є дуже важливою, і особливо нею хочеться поділитися зі своїми родичками та близькими подругами", - пояснила Хесс.

Крім того, значною мірою виживання людини та її місце в соціальній ієрархії також залежать від її репутації в спільноті. Погана репутація може бути згубною, завдати шкоди статусу або становищу в суспільстві, обмежити фінансові можливості та навіть вплинути на доступ до базових ресурсів, зазначила антропологиня.

Люди намагаються контролювати свій імідж - те, як їх сприймають у їхніх соцмережах, тож за допомогою пліток вони намагаються впливати на думку одне одного, пояснює вона, додаючи, що плітки також можуть використовуватися для захисту власної репутації, а іноді й для підриву репутації конкурентів.

Але для більшості людей плітки можуть здатися досить нешкідливою розвагою. Хесс зазначила, що байдуже, про що йдеться - про розваги, питання виживання або наші соціальні зв'язки - плітки стали невід'ємною частиною життя, "універсальною людською якістю", яку не варто недооцінювати і вже тим паче ігнорувати.

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