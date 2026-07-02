Рейтинг найсильніших паспортів світу: одразу дев'ять країн Європи потрапили до списку

При складанні цього рейтингу оцінювалася інвестиційна привабливість та якість життя країн.

Опубліковано п’яте щорічне видання Глобального індексу паспортів (GPI), й Європа знову посіла провідні позиції в рейтингу, повідомляє Euronews.

Видання поділилося, що згідно з Індексом глобальних паспортів (Global Passport Index) від Global Citizen Solutions, дев’ять із 10 найпотужніших паспортів у світі належать європейським країнам.

В статті зазначається, що на відміну від Індексу паспортів Хенлі (Henley Passport Index), який враховує виключно кількість країн, до яких власники паспортів можуть подорожувати без візи, GPI також оцінює інвестиційну привабливість та якість життя.

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Для цього компанія Global Citizen Solutions (GCS) проаналізувала такі фактори, як податкове середовище, інновації, економічна конкурентоспроможність, охорона здоров’я, безпека, клімат та соціальна інфраструктура.

"Домінування Європи у Глобальному індексі паспортів у верхній частині рейтингу є тотальним, і воно ґрунтується на збалансованості, а не на якійсь одній сильній стороні", - зазначила генеральний директор компанії Global Citizen Solutions Патрісія Касабурі.

"Дев’ять найпотужніших паспортів світу у 2026 році – це виключно європейські паспорти, серед яких лідирують Швеція, Швейцарія та Фінляндія. Вражає те, як саме вони здобувають перемогу. За рівнем свободи подорожей Сінгапур перевершує кожну з цих країн, а за інвестиційною привабливістю з ними можуть змагатися кілька держав Перської затоки та Азії", - додала Касабурі.

За її словами, перевага Європи полягає в тому, що це єдиний регіон, який поєднує майже максимальний доступ до світових ринків із найвищим у світі рівнем якості життя – тим аспектом, якого жоден уряд не може досягти за допомогою договорів чи податкових стимулів.

Рейтинг найкращих паспортів світу

Видання розповіло, що Швеція очолює рейтинг, посідаючи 11-те місце за індексом мобільності, 9-те – за інвестиціями та 2-ге – за якістю життя.

Далі йде Швейцарія, яка посідає 7-ме місце за мобільністю, 2-ге – за інвестиціями та 36-те – за якістю життя.

На третьому місці опинилася Фінляндія, яка займає 4-те місце за мобільністю, 28-ме – за інвестиціями, але 1-ше – за якістю життя.

Примітно, що Німеччина посіла четверте місце завдяки 15-му місцю за мобільністю, 20-му – за інвестиціями та третьому – за якістю життя.

Видання поділилося, що п'яте місце розділили одразу дві країни - Нідерланди та Данія.

"Серед інших країн у першій десятці – Ірландія, Велика Британія, Норвегія та Сінгапур", - додається в статті.

Щодо Великої Британії, GCS відзначила вплив Брекзиту на безвізовий режим.

"Паспорт Великої Британії протягом усього періоду утримував позиції в першій десятці світового рейтингу, посівши у 2026 році 8-ме місце, завдяки показнику якості життя, який належить до найкращих у світі. Проте для паспорта такого рівня його рейтинг мобільності є помітно скромним – близько 30-го місця, що значно відстає від елітного рівня, який він зазвичай займає. Цей розрив є прихованим наслідком Брекзиту", – зазначила Касабурі.

В публікації наголошується, що США продемонстрували найрізкіше п’ятирічне падіння серед усіх країн G7. Посівши перше місце у 2021 році з найвищим сукупним балом в історії GPI (96,45), країна опустилася на 14-те місце у 2025 році, а цього року знову піднялася на 12-те місце.

Пояснюється, що така зміна зумовлена низкою двосторонніх заходів щодо поновлення візових вимог, зокрема з боку Бразилії, яка минулого квітня знову запровадила візові вимоги для громадян США.

Інші новини про паспорти Європи

Раніше УНІАН повідомляв, що в Німеччині хвиллються, що в березні 2027 року, коли багато українців досягнуть необхідного 5-річного терміну проживання для отримання громадянства, зросте кількість звернеть від українців. За даними, відомства, які займаються питаннями надання громадянства, зараз і так дуже перевантажені. Деякі муніципалітети вже планують найняти додатковий персонал. Примітно, що спецпосланниця ЄС з питань українців Ільва Йоханссон розповіла, що ЄС, можливо, продовжить дію тимчасового захисту для українців ще на рік. З 2024 року в Німеччині набула чинності реформа законодавства про громадянство, згідно з якою для подання заяви на німецький паспорт достатньо п'яти років проживання в країні замість восьми, як було раніше.

Також ми писали, що в світі існує приблизно 200 видів паспортів для підтвердження особи під час подорожей, але всі вони виглядають по-різному. Однією з найхарактерніших особливостей є колір обкладинки. Часто у виборі кольору закладено певний символізм. Наприклад, у Європі переважають бордові обкладинки. Вони стали символом європейської інтеграції та спільної ідентичності країн ЄС.

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