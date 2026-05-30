Німеччина турбується в очікуванні буму заяв на громадянство від українців, - Die Welt

У березні 2027 року багато українців досягнуть необхідного 5-річного терміну проживання для отримання громадянства Німеччини. При цьому стаття 24 Закону про проживання ФРН, яка є тимчасовим захистом, не дає прямого права на отримання німецького громадянства - для цього потрібне стале, а не тимчасове проживання. Про це пише видання Die Welt.

Однак деякі українці вже домоглися зміни параграфа у своїх посвідках на проживання, зокрема на підставі працевлаштування. Ян Шнайдер, керівник відділу досліджень експертної ради з інтеграції та міграції, зазначив, що відомства з натуралізації можуть у рамках "виняткових рішень" надавати громадянство навіть у випадках, коли не всі формальні вимоги виконані,

Видання пише, що перспектива цього буму викликає занепокоєння у деяких відомств. Зараз у Німеччині проживають близько 1,3 млн українських біженців.

"Відомства, що займаються питаннями надання громадянства, зараз і так дуже перевантажені", - йдеться у внутрішньому документі, який потрапив у розпорядження журналістів. Деякі муніципалітети вже планують найняти додатковий персонал.

Зазначається, що дія тимчасового захисту для українських біженців закінчується в березні 2027 року. Однак спецпосланниця ЄС з питань українців Ільва Йоханссон розповіла, що ЄС, можливо, продовжить дію тимчасового захисту для українців ще на рік.

З середини 2024 року в Німеччині набула чинності реформа законодавства про громадянство, згідно з якою для подання заяви на німецький паспорт достатньо п'яти років проживання в країні замість восьми, як було раніше.

Раніше директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова розповіла, що зараз у країнах Євросоюзу перебувають понад 4 мільйони українців. Люди продовжують виїжджати за кордон, але далеко не такими темпами, як на початку 2022 року.

