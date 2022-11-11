Загарбники поспіхом тікали від контрнаступу ЗСУ.

Російські окупанти в паніці тікають від контрнаступу українських воїнів в Херсонській області. Частині з них вдається переправитися на лівий берег Дніпра.

Російські пропагандисти показали, як "друга армія світу" тікає з правого берега облаштованою переправою. При цьому голос за кадром коментує, що росіяни ще використовують пороми, але ними рятують тільки техніку, а не особовий склад.

На кадрах видно, що окупанти з речами рухаються переправою біля Антонівського моста невеликими групами.

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Український активіст Сергій Стерненко жартома прокоментував відео: "Русскіє ідут".

Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку

Днями ЗСУ відновили активне просування на Херсонському напрямку, разом з цим росіяни заявили про нібито заплановане відведення своїх військ з правого берега області.

Україна поки не бачить ознак того, що ворог вирішив попрощатися з обласним центром без боїв, зазначив після заяви генерала Суровікіна радник глави ОП Михайло Подоляк.

Крім того, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, Росії знадобиться не менше тижня для виведення військ. За його даними, у Херсоні та області перебуває приблизно 40 тисяч окупантів.

У Генштабі, своєю чергою, підтвердили звільнення 12 населених пунктів, зазначивши, що ворог продовжує мінування доріг та цивільної інфраструктури, а також дообладнання системи оборонних рубежів.

На думку західних аналітиків, відступ російських військ дозволить звільнити Херсонську область до річки Дніпро найближчими днями або тижнями.

За даними Генштабу, на тлі успіхів ЗСУ на півдні ворог атакував українських захисників одночасно на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Обстрілювали позиції ЗСУ і на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

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