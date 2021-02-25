Чоловіка врятував ні до чого не прикріплений буй, який незрозуміло звідки взявся.

У Тихому океані сміття врятувало життя чоловікові, який випав за борт.

52-річний інженер Відам Перевертилов без рятувального жилета опинився у воді, коли впав зі свого вантажного судна, повідомляє BBC.

За словами сина потерпілого, рано вранці в машинному відділенні чоловікові стало зле. Він відчув жар, запаморочення і вирішив вийти на палубу, щоб оговтатися, звідки й звалився за борт. Син припускає, що батько міг втратити свідомість. Не знаючи, що за бортом людина, корабель поплив далі.

Щосили намагаючись втриматися на плаву до сходу сонця, Перевертилов помітив на горизонті темну пляму і вирішив плисти до неї. Це виявився викинутий, ні до чого не прив'язаний буй.

Читайте такожЗ Тихого океану дістали понад 40 тонн пластику (фото)«Він ніяк не був закріплений, це був просто шматок морського сміття», — розповів син Перевертилова.

Екіпажу корабля знадобилося близько шести годин, щоб помітити, що їх інженер зник. Тоді капітан розвернув корабель. Команда визначила приблизне місцеперебування загубленого члена екіпажу за робочими журналами, згідно з якими Перевертилов останній раз був на борту о 4 годині ранку: тоді корабель перебував приблизно за 740 км на південь від південних островів Французької Полінезії.

Команда передала повідомлення про лихо місцевим судам. До пошуку приєдналися й літаки французького військово-морського флоту з Таїті, а метеорологічна служба Франції вивчала напрямки та швидкість вітрів, щоб прорахувати можливу зміну місця розташування інженера.

Зрештою чоловіка знайшло і підібрало його ж судно. За словами сина, батько виглядав постарілим на 20 років і дуже втомленим.

Проблема забруднення морів та океанів антропогенним сміттям

Усілякі рибальські пристосування, зокрема буї та сітки, що самотньо плавають в океані, не рідкість. Сміття антропогенного походження, викинуте у водні ресурси людиною або винесене туди вітрами, є серйозною загрозою для мешканців водних просторів. Воно може обмежувати рухи тварин, блокувати їх травну і дихальні системи, в результаті чого тварини гинуть.

Найбільші скупчення морського сміття утворюють сміттєві острови, такі як Велика Тихоокеанська сміттєва пляма.

Щорічно вантажні судна гублять у водах близько 10 тис. контейнерів. Один з найвідоміших випадків стався в Тихому океані в 1992 році, коли за бортом опинилися близько 30 тис. іграшкових качечок, бобрів, жаб і черепах. Сьогодні вони відомі як Friendly Floatees, і досі можуть зустрічатися у воді в різних куточках світу.

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Переклад: Катерина Комолова