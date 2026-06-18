Британські зумери масово захопилися дозвіллям для пенсіонерів, - ЗМІ

Звичка молоді слідувати вірусним трендам цього разу виявилася напрочуд позитивною для всіх.

У Великій Британії стрімко зростає популярність такого дозвілля як спостереження за птахами (бердвотчинг). Хоча раніше це було більше хобі для пенсіонерів, сьогодні це дедалі більше перетворюється на захоплення для молоді. Як пише видання Mirror, бердвотчинг вже виходить далеко за межі традиційного хобі любителів природи та перетворюється на по-справжньому масовий тренд.

Одним із символів цього захоплення стала ранкова програма BBC Radio 3 Breakfast. Уже понад рік слухачі, які вмикають радіо о 6:30 ранку, замість музики чи розмов чують спів птахів. Ведучий Том Маккінні розповів, що реакція аудиторії перевершила всі очікування. За його словами, багато людей навіть почали налаштовувати будильники так, щоб прокинутися спеціально під цей ефір.

Президент Королівського товариства захисту птахів (RSPB) Амір Хан пояснює популярність таких звуків їхнім позитивним впливом на людину. Він зазначає, що спів птахів допомагає покращити настрій і сприяє виробленню серотоніну. За словами експерта, прагнення людей до контакту з природою має глибоке еволюційне коріння та навіть описується науковою "гіпотезою біофілії".

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Особливо помітним цей тренд став серед представників покоління Z (зумерів). Згідно з дослідженням аналітичної компанії Fifty5Blue, проведеним на замовлення RSPB, кількість британців віком від 16 до 29 років, які регулярно спостерігають за птахами, зросла з 61 тисячі у 2018 році до понад 700 тисяч сьогодні. Це означає збільшення більш ніж на тисячу відсотків.

Натураліст і письменник Джонатан Міллер-Макколл вважає, що популярності хобі сприяють соціальні мережі та бажання людей знайти спосіб відволіктися від щоденного стресу.

Загалом кількість бердвотчерів у Великій Британії вже перевищила чотири мільйони осіб. Для порівняння, у 2018 році їх було близько 2,7 мільйона. Значне зростання спостерігається і серед міленіалів, де участь у хобі збільшилася на 216%.

Свою роль у популяризації захоплення відіграють і сучасні технології. Зокрема, безкоштовний застосунок Merlin Bird ID здатний визначати вид птаха за співом приблизно за три секунди. Крім того, дедалі більше людей долучаються до масштабних природоохоронних акцій. Так, у січні понад 650 тисяч британців взяли участь у Big Garden Birdwatch – найбільшому у світі обліку дикої природи в садах.

Представниця природного заповідника Newport Wetlands Кірсті Ліндсі переконана, що нове покоління не лише знаходить цікаве захоплення, а й починає більше цінувати довкілля. "Спостерігачі за птахами розвивають глибше розуміння природи та важливості її захисту", - наголошує вона.

Подібної думки дотримується й консультантка RSPB Моллі Браун. Вона підкреслює, що сьогодні спостереження за птахами вже не сприймається як застаріле або нішеве заняття.

Покоління зумерів

Як писав УНІАН, американські викладачі дедалі частіше скаржаться на низький рівень підготовки студентів покоління Z, які мають труднощі з читанням навіть простих текстів. Університети змушені знижувати академічні вимоги та змінювати методики викладання, адже багато студентів не можуть опрацьовувати обов’язкові матеріали й покладаються на перекази, створені штучним інтелектом.

Також ми розповідали, що покоління Z споживає більше алкоголю, ніж міленіали у тому ж віці. Кількість тих, хто зловживає алкоголем або пробує сильні наркотики, серед зумерів зросла утричі порівняно із міленіалами.

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