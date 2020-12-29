Життєва ситуація сталася в одному з дворів Харкова.

У Харкові пес намагався не дати своєму сп'янілому господарю замерзнути під лавкою.

Чоловік після випитого заліг подрімати на вулиці, натомість собака з усіх сил намагався розбурхати чоловіка, щоб той ішов додому.

Відео доволі людяного вчинку чотирилапого розмістили очевидці в Телеграм-канал Харьков Life.

"Життєва ситуація в одному з дворів Харкова. П'яний господар на підлозі і собака, яка не розуміє що з ним робити. Не довго думаю, вона знайшла рішення... Як вважаєте у таких господарів треба забирати собак?" - йдеться у підписів під відео.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко