Собака волочив додому свого п'яного господаря / скрін відео
У Харкові пес намагався не дати своєму сп'янілому господарю замерзнути під лавкою.
Чоловік після випитого заліг подрімати на вулиці, натомість собака з усіх сил намагався розбурхати чоловіка, щоб той ішов додому.
Відео доволі людяного вчинку чотирилапого розмістили очевидці в Телеграм-канал Харьков Life.
"Життєва ситуація в одному з дворів Харкова. П'яний господар на підлозі і собака, яка не розуміє що з ним робити. Не довго думаю, вона знайшла рішення... Як вважаєте у таких господарів треба забирати собак?" - йдеться у підписів під відео.
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