У Київському зоопарку одній з найстаріших горил Європи Тоні виповнилося 49 років. Це "поважний" вік навіть серед приматів.

У Київському зоопарку поважну дату святкує одна з найстарших горил Європи Тоні. Сьогодні йому виповнилося 49 років.

За людськими мірками, примату вже приблизно 90 років. Це єдина горила України, підкреслюють працівники зоопарку на сторінці у Facebook.

Там розповіли, що "горила-дідусь" через похилий вік має свої особливості у догляді та власну дієту. Ще три роки тому у Тоні з'явилися проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Тоді він погладшав до 230 кг, через що перейшов на менш калорійну їжу. Зокрема, відмовився від вареного м'яса та інших ласощів.

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Також з тих часів у житті Тоні з'явився спорт. Найбільше іменинник полюбляє гратися із м'ячами.

"З раціону Тоні прибрали варене м’ясо, замінивши рослинними кормами нижчої калорійності. У вольєрі встановили "Медовий термітник" та "Фруктовий барабан". А ще наш іменинник любить вправи з м'ячами", - йдеться у повідомленні.

Наразі Тоні переважно харчується злаковими, медом, різними видами овочів та фруктів, а також вживає трав'яні та фруктові чаї.

Здорове харчування та активність дали результат - вітання зі святом Тоні приймає вже у вазі 180 кг: "На свій вік виглядає чудово", - підкреслюють у зоопарку.

Також там запрошують всіх українців особисто привітати Тоні з 49-річчям з 8 по 13 серпня. В ці дні частування проходить щодня, о 10:25.

В Київському зоопарку гусак неочікувано став батьком качок

Нагадаємо, у Київському зоопарку також розповіли про ще одну свою зірку - місцевого гусака-одинака. Він неочікувано став батьком одразу 10 маленьких каченят.

Власне, на одній із прогулянок він помітив, що їхня мама не може дати раду бешкетникам та взяв справу у свої "руки", не стримавши "батьківських почуттів". Тепер відвідачів зоопарку тішить неординарне сімейство качок, де керівництво родиною довірили гусаку.

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