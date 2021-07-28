Водій легковика порушив правила стоянки.

У Києві водій сміттєвоза вирішив оригінально покарати іншого автолюбителя, який порушив правила паркування й поставив автомобіль поруч зі сміттєвими баками.

Курйозне фото було опубліковано у Телеграм-каналі "Київ оперативний" сьогодні вранці.

"Коли водій сміттєвоза теж має почуття гумору", - підписав знімок автор публікації.

І нагадав, що відповідно до пункту 15.10 Правил дорожнього руху, забороняється стоянка автомобілів ближче 5 метрів від контейнерних майданчиків або контейнерів для збирання побутових відходів.

На знімку видно, що припарковане авто, ймовірно, навмисне оточили сміттєвими баками з кількох боків. Тепер щоб виїхати, водію доведеться власноруч їх прибирати від свого авто.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у Києві сталася незвичайна ДТП. На Троєщині батько на Tesla вчив дев'ятирічного сина водіння, під час чого "учень" влаштував аварію.

Того ж дня у мережі показали, як у центрі Києва порушують правила дорожнього руху при проїзді перехресть: за 30 секунд камера зафіксувала одразу три грубих порушення. Інцидент стався на вулиці Великій Васильківській.

Автор: Юрій Годован