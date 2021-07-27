Правила порушили двоє водіїв авто й велосипедистка.

У мережі показали, як у центрі Києва порушують правила дорожнього руху при проїзді перехресть: за 30 секунд камера зафіксувала одразу три грубих порушення.

Відповідне відео опубліковане на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

"Справжній хет-трик в порушенні ПДР: Toyota їде на червоне по смузі громадського транспорту, BMW тупо об'їжджає світлофор через АЗС і велосипедистка, яка теж пре на червоне", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що це сталося на вулиці Великій Васильківській.

"Що з цими людьми не так?", - задається питанням автор відео.

Як повідомляв УНІАН, раніше у мережі показали, як деякі водії об'їжджають затор на "бориспільській" трасі неподалік від аеропорту. На оприлюдненому відео видно, як кілька машин на швидкості їдуть по полю, попри пил. Водночас інші водії терпляче стоять у заторі на трасі.

Раніше у Львові Галицький районний суд визначив покарання для 24-річної моделі Анни-Мар'яни Самолук, яка 28 травня на Tesla протаранила Porsche під екстазі та втекла. Судді призначили їй штраф у 17 тисяч гривень та позбавив водійських прав на рік.

Автор: Юрій Годован