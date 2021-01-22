На місце інциденту викликали поліцію.

В одному з дворів на Києва вранці стався незвичайний інцидент.

Як пише dtp.kiev.ua, на вулиці Лук'янівській у Шевченківському районі сміттєвоз розбив одразу дев'ять припаркованих автомобілів. Інцидент стався між будинками 79 та 81.

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"Попередньо, понесло його. Там схил. Поліція на місці", - пише очевидець.

ДТП у Києві: що було раніше

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Автор: Юрій Годован