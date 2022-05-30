У Франції вандал намагався пошкодити картину легендарного художника Леонардо да Вінчі, яка знаходиться в Луврі. Невідомий переодягнувся в стареньку і заїхав в музей на інвалідному візку. Потім він кинув в картину "Мона Ліза" торт.
Відео з наслідками вандалізму з'явилося в Twitter.
Так, чоловік переодягнувся в літню жінку і сів на інвалідний візочок. На ньому він заїхав в музей і вже біля картини "Мона Ліза" він встав на ноги. Вандал спробував розбити захисне скло, а потім жбурнув торт у витвір мистецтва.
Після цього чоловік розкидав по підлозі пелюстки троянд і кричав французькою про збереження Землі. Його затримала охорона.
На щастя, картина не постраждала, бо її захищає куленепробивне скло. Саме скло забруднилося кремом з торта, але такі проблеми легко усуваються.
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