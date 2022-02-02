Американка встигла з'їсти півтора кілограма салату за 10 хвилин

Американка в конкурсі з поїдання салату обійшла відразу двох гігантських кроликів. Дівчина за 10 хвилин з'їла півтора кілограма салату.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Змагання проводив Каліфорнійський магазин, який спеціалізується на здоровій їжі. 27-річній американці запропонували спочатку позмагатися з гігантським кролем на прізвисько Хані Банні, хто швидше з'їсть порцію зелені.

Дівчина так швидко їла салат, що на підмогу Хані Банні привели ще одного кролика, але це ситуацію не врятувало. Мешканка США з'їла півтора кілограма салату за 10 хвилин та виграла змагання.

Як раніше повідомляв УНІАН, звірячий випадок стався 9 грудня в місті Южному Одеської області. Двірник знайшов на дні сміттєвого контейнера живого декоративного кролика. На кролика накидали сміттєві пакети, а вміст сміттєвого контейнера разом з твариною намагалися занурити в сміттєвоз.

Вухатого забрали волонтери і пообіцяли знайти йому нових господарів, які вже не викинуть його в сміттєвий контейнер, як непотрібний мотлох.

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