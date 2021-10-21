Дівчина розповіла, що познайомилася з чоловіками в кафе, де вони разом розпили спиртне.

У Москві затримали двох чоловіків, які зґвалтували у себе вдома росіянку.

Про це повідомляє телеканал РЕН ТВ.

Дівчина розповіла, що познайомилася з ними в кафе, де вони разом розпили спиртне. Потім чоловіки замовили одне таксі на всіх, щоб дістатися додому.

Ґвалтівників затримали та звинуватили за пунктами "а" частин 2 статті 131 ("Зґвалтування, вчинене групою осіб") та статті 132 ("Насильницькі дії сексуального характеру, вчинені групою осіб").

Слідство має намір взяти їх під варту. Розслідування у кримінальній справі триває.

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Нагадаємо, в Росії дільничного підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. Інцидент стався 25 вересня. Увечері дівчинка звернулася до патрульних за допомогою. Вона сказала, що двоє чоловіків вчинили щодо неї насильницькі дії.

Поліцейські затримали двох підозрюваних. Один з них - помічник машиніста 1980 року народження. Чоловік раніше був судимий за крадіжку, розбій, загрозу вбивством і вбивство. Другий - дільничний уповноважений 1988 року народження, який надійшов на службу в травні 2020 року.

Автор: Віолетта Орлова