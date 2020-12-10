На Хрещатику у Києві помітили напівголих дівчат, одягнених у стилізовану під новорічний одяг білизну.
Відео з’явилось у Telegram-каналі KIEVMAP.
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В об’єктив камери перехожих потрапила група дівчат у компанії з хлопцем в одязі Санта Клауса, які гуляли центром столиці.
Прикметно, що промоутерки були майже голі – у бюстгальтерах та короткій спідниці. Від морозу їх захищали тільки легкі колготи у клітинку та захисні маски.
У новорічних шапках і на високих підборах вони вручали киянам запаковане шампанське, а потім гаряче станцювали біля входу до метро.
Хто і навіщо організував таку акцію – невідомо.
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