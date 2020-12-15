В університеті вже збирають комісію, щоб перевірити, чи справді вигадка викладача є японською методикою.

У Львівській політехніці першокурсники на контрольній дивилися картинки з оголеними чоловіками та жінками. У мережу потрапило відео з дистанційної пари із дискретної математики.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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«Я вибрав замок. У мене було перших сім картинок – соняшники. А потім певна дівчина з батогом ходила за хлопчиком», – пояснив на парі студент. На що викладач відповів: «Ви маєте право, у принципі, закривати очі або відвертатися від екрана».

Педагог пояснює це японською методикою: картинки з’являються після кожної правильної відповіді онлайн, щоб студент отримував задоволення, а не стрес. Тим паче, що картинки можна було обирати. Однак чому стався збій – не знає.

В університеті вже збирають комісію, щоб перевірити, чи справді вигадка викладача є японською методикою, й оцінити, чи демонстровані файли були еротикою.

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Автор: УНІАН