Колишньому президенту нагадали, що 13 років в'язниці самі себе не відсидять, та запросили повернутися.

На офіційній сторінці України у Twitter з'явилося повідомлення для четвертого президента Віктора Януковича, засудженого на батьківщині до 13 років в'язниці.

Зокрема, адміністратори акаунта нагадали колишньому гаранту про його тюремний строк.

"Чи може хтось, будь ласка, сказати Віктору Януковичу, який досі ховається в Росії, що 13 років в'язниці самі себе не відсидять", - йдеться в дописі з туристичним хештегом #VisitUkraineNOW, тобто відвідай Україну зараз.

Як повідомляв УНІАН, після Дня Гідності та Свободи прес-секретар Януковича опублікував від президента-втікача листа. В ньому той звернувся до українців з нагоди восьмої річниці початку Майдану, зокрема, заявивши, що вісім років тому "Україна припинила своє існування, бо стала країною, що воює", а "влада Майдану досі не принесла обіцяний мир".

У 2019 році український суд визнав екс-президента винним за трьома статтями Кримінального кодексу та засудив до 13 років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Комолова