Свою промову Янукович написав російською й почав з гучних заяв.

Колишній президент Віктор Янукович, який переховується у Росії, звернувся до українців з нагоди восьмої річниці початку Майдану.

Текст звернення опублікував у Facebook його прессекретар Юрій Карасір.

Свою промову Янукович написав російською й почав з гучних заяв про те, що вісім років тому "Україна припинила своє існування, бо стала країною, що воює", а "влада Майдану досі не принесла обіцяний мир".

Крім того, президент-втікач назвав Україну "найбільш бідною та нестабільною країною на континенті". На його думку, "промисловий потенціал України практично зруйнований, енергетична безпека перебуває в критичному стані, а дефіцит бюджету постійно зростає".

Читайте такожСправи Майдану: адвокат повідомила, хто може залишитися безкарнимЯнукович заявив, що створення нового формату переговорів без РФ не дасть результату, оскільки США, Німеччина і Франція начебто зацікавлені в участі Росії у ньому.

"Я з подивом спостерігаю, як офіційний Київ намагається розігрувати дві абсолютно взаємозаперечний партії. З одного боку він хвалиться тим, що веде "нахабну" зовнішню політику, тим самим нібито демонструючи світові самостійність української влади, яка не боїться виступати з гострою критикою Німеччини та Франції, яка часом вагається. З іншого боку, запевняє всіх, що і Париж, і Берлін готові надавати усіляку підтримку, попри цю критику, та заявляють, що Мінський формат уже неактуальний", - пише президент-втікач.

Янукович зауважив, що Україні не варто розраховувати на підтримку зовні, адже "Захід нічого не робитиме на шкоду собі", а також радить перейти "до абсолютно нової стратегії розвитку країни".

У своєму тексті Янукович пише, що країна вісім років не знає "правду про події на Майдані".

Майже 8 років українцям не хочуть сказати правду про події на Майдані, про яку більшість із них знає. Народ сам зміг без "слідчих" та "прокурорів" зрозуміти та визначити, кому була вигідна ця трагедія і до чого вона призвела. Трагедія, яка через бажання наживи "влади Майдану", призвела країну до втрати територій, війни та краху, - йдеться у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування щодо колишнього президента Віктора Януковича та його оточення у справі про розстріл Майдану у лютому 2014 року. Фігурантами справи стали дев'ять колишніх топ-чиновників.

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Автор: Марта Гичко