Ножиці слід заточувати двічі на рік або частіше, якщо ви ними користуєтеся регулярно.

Навчившись заточувати ножиці, ви зможете легко оновити звичайний побутовий інструмент для більш ефективного різання. Видання The Spruce розповідає про 6 простих способів заточити ножиці вручну за допомогою недорогих предметів побуту.

Ви зрозумієте, що настав час нагострити ножиці, коли вам доведеться кілька разів різати одне й те саме місце, і вони більше не можуть легко різати звичайні предмети.

Загальне правило полягає в тому, що ножиці слід заточувати двічі на рік або частіше, якщо ви ними користуєтеся регулярно.

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Якщо ж ваші ножиці є рідко використовуваним побутовим інструментом, достатньо щорічного заточування.

Як заточити ножиці за допомогою алюмінієвої фольги

Заточити ножиці алюмінієвою фольгою швидко і недорого. Використовуйте фольгу, щоб очистити леза ножиць і видалити накопичений бруд, який притуплює їхню гостроту:

зберіть і складіть фольгу. Відріжте шматок фольги довжиною від восьми до 12 дюймів (20-30 см - УНІАН). Складіть його вздовж кілька разів, щоб отримати смужку шириною в один дюйм (2,5 см), товщу за один аркуш фольги;

розріжте фольгу. Візьміть ножиці і розріжте товсту смужку. Розріжте по всій довжині леза, потім протріть ножиці тканиною, щоб видалити залишки бруду.

Як заточити ножиці наждачним папером

Шорстка текстура наждачного паперу працює проти тупих лез ножиць, відновлюючи гостроту. Вам потрібен лише маленький шматочок наждачного паперу, і ваші ножиці будуть як нові:

зберіть і складіть наждачний папір. Вам знадобиться шматок наждачного паперу зернистістю 150-200: чим дрібніше наждачний папір, тим краще. Складіть наждачний папір навпіл так, щоб шорстка текстура була назовні, а нижня сторона наждачного паперу – всередині;

виріжте наждачний папір. За допомогою ножиць проріжте складений наждачний папір кілька разів, переконавшись, що лезо торкається шорсткої поверхні наждачного паперу по всій довжині під час кожного розрізу. Чистіть ножиці вологою ганчіркою.

Як точити ножиці точильним каменем

Точильний камінь використовується для повернення гостроти тупим лезам ножів, але його також можна використовувати для заточування ножиць:

розберіть ножиці, видаливши середній гвинт, який утримує два леза разом. Таким чином ви зможете заточити та очистити кожне лезо на камені окремо;

змастіть камінь маслом. Підготуйте камінь, натерши його хонінговою олією, спеціально розробленою для змащування каменю;

виберіть грубу або дрібну зернистість. Точильний камінь має грубу та тонку сторону, тому вирішуйте, який ви будете використовувати залежно від стану ваших ножиць;

щоб правильно використовувати камінь, потягніть кожне лезо ножиць вниз по каменю, дотримуючись його форми та кута. Повторіть той самий рух до 20 разів або доки лезо не стане гострим;

за допомогою вологої тканини видаліть з ножиць будь-яке сміття з точильного каменю, а потім знову зберіть ножиці, затягнувши центральний гвинт, який утримує два леза разом.

Як заточити ножиці за допомогою скляної банки

Скляні банки часто використовуються для зберігання або рукоділля, але використовувати банку з товстими скляними стінками можна і для того, щоб заточити ножиці:

поставте скляну банку на рівну поверхню, тримайте її однією рукою, а іншою візьміть ножиці. Виріжте зовнішню частину банки, тягнучи рухи. Будьте обережні при цьому та надягайте захисні рукавички, щоб запобігти нещасним випадкам;

обережно видаліть будь-яке скляне сміття з лез ножиць за допомогою вологої тканини, а потім протріть банку, щоб переконатися, що на ній немає шматочків скла.

Як заточити ножиці за допомогою V-образної точилки

V-подібна точилка складається з основи з кутовими керамічними стрижнями, які створюють V-подібну форму. Його можна використовувати для заточування різних лез, включаючи ножі та ножиці:

розберіть ножиці, видаливши середній гвинт, який утримує два леза разом. Таким чином ви зможете заточити кожне лезо окремо;

нагостріть ножиці. Щоб використовувати V-подібну точилку, потягніть лезо ножиць вниз по керамічному стрижню, дотримуючись його кута, і повторіть кілька разів, поки не стане гострим;

Знову зберіть ножиці. З’єднайте ножиці, затягнувши центральний гвинт, який утримує два леза разом.

Як заточити ножиці за допомогою викрутки

Проста викрутка також є засобом заточити ножиці. Отримайте гострі, як бритва, краї лез за допомогою швидкого різання та потягування:

розмістіть ножиці навколо викрутки. Помістіть ножиці перпендикулярно до металевої частини викрутки, розкрийте ножиці та оберніть ними металевий інструмент;

відріжте бічні сторони викрутки. Використовуйте повторювані рухи, що ріжуть і тягнуть, щоб дозволити металу або викрутці заточити ножиці.

Коли міняти ножиці

Хоча ці шість методів є чудовими способами заточити ножиці, як правило, ви повинні міняти домашні ножиці кожні три-п’ять років. Це залежить від того, як часто ви використовуєте ножиці та їхнього стану.

Деякі ознаки того, що їх пора замінити, це коли їхнє заточування більше не створює гострого краю, вони були заточені настільки часто, що краї стоншуються, а також коли леза нерівні, зігнуті або повністю тупі.

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