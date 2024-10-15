Цей інгредієнт насправді може завдати шкоди певним речам у вашому домі.

Оцет — дивовижний продукт, який служить нашим домогосподарствам безліччю способів. Ця різка рідина є неймовірним, нетоксичним миючим засобом, який очищає все - від мікрохвильової печі до ванни. За словами експерта з прибирання Хейлі Бекнел, причина, чому оцет чудово підходить для прибирання, полягає в тому, що він надкислий, пише Southern Living.

Проте, незважаючи на те, що він є сильним, оцет має свої обмеження, коли мова заходить про чищення, і цей інгредієнт насправді може завдати шкоди певним речам у вашому домі.

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"Кислота в оцті може бути шкідливою для певних поверхонь, також не варто використовувати його для очищення більшості типів каменю, наприклад мармуру, граніту або вапняку", — каже Бекнел.

За її словами, кислота в оцті може з часом розщепити будь-який герметик, що може призвести до появи нових плям і бруду.

Електронні пристрої

Хоча швидке бризкання оцтом для дезінфекції екрану ноутбука або планшета може здатися простим методом знищення мікробів на ваших технічних пристроях, насправді це може пошкодити покриття екранів.

Натомість експерт радить протерти свої гаджети продуктами, спеціально розробленими для них, або використовувати чисту суху тканину з мікрофібри.

Паркетні підлоги

Деякі типи підлоги також не витримують високого рівня кислотності оцту, і він є ворогом №1 для листяних порід.

Бекнел каже, що миття дерев’яної підлоги оцтом – це помилка, яку вона часто бачить, що з часом може стати серйозною проблемою, оскільки з часом це може зруйнувати як герметик, так і саму деревину.

Вощені меблі

Подібно до твердих порід деревини, використання продукту з високою кислотністю, наприклад оцту, на вощених меблях є небажаним. З часом оцет не тільки роз’їдає восковий герметик.

Натомість варто просто використовувати засіб для полірування меблів або мильний розчин.

Алюмінієві та чавунні каструлі

Тримайте будь-які чистячі засоби на основі оцту подалі від алюмінієвих і чавунних каструль. Високий вміст кислоти буде погано реагувати з цими двома матеріалами, спричиняючи роз’їдання алюмінію та захисного покриття на чавуні, що робить їх більш схильними до іржі.

Для алюмінієвого посуду простої суміші миючого засобу та води має бути достатньо, щоб ваші сковорідки були чистими.

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