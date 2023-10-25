Фахівці попередили, що шлюб постійно розвивається, і те, як ви його оцінюєте сьогодні, через рік може вже змінитися.

Людина, яка знаходиться в тривалому шлюбі або партнерстві, може сказати, що іноді все йде дуже гладко, а в інших випадках може виникнути відчуття, що нічого не працює.

Психологи скажуть, що це абсолютно нормально. Відносини - це динамічний процес, тому як би нам не хотілося втримати первісну любов, реальність шлюбу не в цьому, пише Forbes. Єдина передбачуваність у шлюбі - це зміни, яких неминуче зазнають обидва партнери з часом.

Вчені з відносин розробили різні методи для оцінки поточного стану шлюбу або довгострокових відносин. Один з таких тестів, який називається "Шкала задоволеності шлюбом", наведено нижче. Подумайте, наскільки ви згодні/не згодні з кожним твердженням, щоб оцінити власні відносини.

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Ми з партнером добре розуміємо один одного.

Я задоволений рисами особистості та звичками свого партнера.

Я задоволений тим, як ми справляємося з рольовими обов'язками у шлюбі.

Мій партнер розуміє і співчуває кожному моєму настрою.

Я рада нашому спілкуванню і відчуваю, що партнер мене розуміє.

Наші стосунки успішні.

Мене радує те, як ми приймаємо рішення і вирішуємо конфлікти.

Я задоволений нашим фінансовим становищем і тим, як ми приймаємо фінансові рішення.

Мої потреби задовольняються у моїх стосунках.

Я задоволений тим, як ми організовуємо дозвілля та час, який проводимо разом.

Мені подобається те, як ми висловлюємо прихильність і ведемо сексуальні стосунки.

Я задоволений тим, як кожен з нас справляється зі своїми батьківськими обов'язками.

Я ніколи не шкодував про свої стосунки з партнером, навіть на мить.

Я задоволений нашими стосунками з батьками, родичами чоловіка та друзями.

Мені подобається те, як кожен з нас сповідує свої релігійні переконання та цінності.

Хоча результати таких тестів можуть дати уявлення про стан ваших стосунків на даний момент, важливо пам'ятати, що партнерство постійно розвивається. І хоча для різних пар це означає різні речі, дослідники виявили загальну послідовність еволюції шлюбу. Ось як це виглядає для багатьох пар.

6 стадій розвитку шлюбу

Любовні стосунки - це початковий етап, на якому кожен партнер знаходить радість у задоволенні потреб іншого.

Медовий місяць закінчився. На цьому етапі динаміка змінюється, оскільки один партнер не відповідає очікуванням іншого, що призводить до розчарування та болю. Любов і турбота більше не є безумовними.

Зведення рахунків. Розчарування і обурення переростають в гнів, що призводить до боротьби за владу, що супроводжується частими заходами у відповідь.

Триматися. Подружжя відволікає увагу на інші аспекти життя, а не на вирішення існуючих конфліктів. Хоча задоволеність відносинами знижується, існує позитивний зв'язок, оскільки пара співпрацює в спільних інтересах.

Робити свою справу. Подружжя визнає марність очікування, що інший задовольнить їхні потреби. Усвідомлення цього призводить до більшої незалежності та впевненості в собі, оскільки люди шукають задоволення самостійно.

Подорослішання. Завершальний етап характеризується прийняттям дійсності зі зміщенням акценту на сьогодення. Люди на цьому етапі розвивають впевненість у своїх силах і усвідомлюють необхідність збереження окремої емоційної ідентичності для зрілих відносин.

Фахівці підкреслили, що немає гарантії, що кожна пара пройде кожен з етапів. І навіть немає гарантії, що саме в такій почерговості. Але при цьому вони відзначили, що найважливіший висновок, який можна зробити - це те, що всі шлюби і довгострокові партнерства мають потенціал для поліпшення.

Як зберегти шлюб

Вчені Мерілендського університету провели дослідження і з'ясували, що дружба з іншими щасливими сімейними парами допомагає зберегти власний шлюб. Близьке спілкування між людьми зі спільними інтересами і схожим способом життя сприяє кращому розумінню один одного і встановлює в парі ще більш тісний зв'язок. При цьому дослідники не радять обговорювати зі сторонніми такі теми, як секс і гроші.

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