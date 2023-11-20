У звіті Oxfam, заснованому на дослідженнях Стокгольмського інституту навколишнього середовища, оцінено викиди від споживання серед груп із різними доходами.

Згідно з новим звітом Oxfam, 1% найбагатших людей викидає в атмосферу стільки ж вуглекислого газу, скільки дві третини найбіднішого населення планети.

Як пише Independent, у звіті Oxfam, заснованому на дослідженнях Стокгольмського інституту навколишнього середовища (SEI), було оцінено викиди від споживання серед груп населення з різними доходами.

У 2019 році викиди вуглекислого газу 1% найбагатших людей зросли до 16% від загального обсягу викидів у світі, що зрівнялося з обсягом викидів, вироблених п'ятьма мільярдами найбідніших людей.

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Результати дослідження підкреслюють різницю між вуглецевим слідом надбагатих людей, чий спосіб життя та інвестиції у викопне паливо є вуглецевомісткими, та рештою світу.

К'яра Лігворі, старший радник Oxfam із питань політики кліматичної справедливості, сказала, що надбагаті "грабують планету", тоді як бідні "платять" за це.

"Величезні масштаби кліматичної нерівності, виявлені в доповіді, підкреслюють, що ці дві кризи нерозривно пов'язані одна з одною, підживлюючи одна одну, а також гостру необхідність забезпечити, щоб зростаючі витрати, пов'язані зі зміною клімату, лягали на тих, хто найбільш відповідальний і здатний платити", - сказала вона.

"Розрив між надбагатими та всіма іншими величезний. Комусь із нижчих 99% знадобиться близько 1500 років, щоб виготовити стільки ж вуглецю, скільки найбагатші мільярдери виробляють за рік. Це в корені несправедливо", - додала Лігворі.

Інші новини про нерівність

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти Oxfam підрахували, що 1 відсоток найбагатших людей у світі заволодів майже двома третинами всіх нових багатств, створених із 2020 року, загальна сума яких становить 42 трильйони доларів. Це майже вдвічі більше, ніж 99% найбіднішого населення світу.

А за останнє десятиліття 1 відсоток найбагатших заволодів приблизно половиною всіх нових багатств.

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