Протягом 2020-2022 років $26 трильйонів (63%) усіх нових багатств опинилися в руках 1% найбагатших людей світу.

1 відсоток найбагатших людей в світі заволодів майже двома третинами всіх нових статків, створених з 2020 року, загальна сума яких становить 42 трильйони доларів. Це майже вдвічі більше, ніж 99% найбіднішого населення світу.

Протягом останнього десятиліття 1 відсоток найбагатших заволодів приблизно половиною всіх нових багатств. Про це йдеться в новому звіті Oxfam.

Статки мільярдерів надзвичайно зросли. Протягом 2020-2022 років 26 трильйонів доларів (63%) створеного за цей час глобального ВВП опинилося в руках 1% найбагатших людей. Тоді як решта 16 трильйонів доларів (37%) пішло до решти світу разом узятих. Статки мільярдерів за день росли на 2,7 мільярда доларів.

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Статки мільярдерів різко зросли у 2022 році завдяки стрімкому зростанню прибутків від продуктів харчування та енергії. Звіт показує, що 95 харчових та енергетичних корпорацій більш ніж подвоїли свої прибутки у 2022 році. Вони отримали 306 мільярдів доларів надприбутку та виплатили 257 мільярдів доларів (84%) з них багатим акціонерам. Надприбутки компаній спричинили принаймні половину інфляції в Австралії, США та Великій Британії, зазначають в Oxfam.

Водночас щонайменше 1,7 мільярда працівників зараз живуть у країнах, де інфляція випереджає заробітну плату, а понад 820 мільйонів людей (приблизно кожен десятий житель Землі) голодує.

За даними Світового банку, зараз спостерігається найбільше зростання глобальної нерівності та бідності з часів Другої світової війни. Цілі країни стоять на порозі банкрутства, а найбідніші держави тепер витрачають у чотири рази більше коштів на погашення боргів багатим кредиторам, ніж на охорону здоров’я. Три чверті урядів світу планують скоротити витрати державного сектора, в тому числі на охорону здоров’я та освіту, на 7,8 трильйона доларів протягом наступних п’яти років.

Oxfam зазначає, що десятиліття зниження податків для найбагатших людей та корпорацій спричинили нерівність: найбідніші люди в багатьох країнах сплачують вищі податки, ніж мільярдери. Звіт показує, що податки на найбагатших були набагато вищими. За останні 40 років уряди Африки, Азії, Європи та Америки знизили ставки прибуткового податку для найбагатших. У той же час вони підвищили податки на товари та послуги, які непропорційно лягають на найбідніші верстви населення.

Дохід багатих людей здебільшого є незаробленим, а отриманим від прибутку від їхніх активів, але він оподатковується в середньому за ставкою 18%, трохи більше ніж вдвічі менше, ніж середня найвища ставка податку на заробітну плату.

В Oxfam вважають, що щорічний податок на багатство у розмірі до 5% на мультимільйонерів та мільярдерів у всьому світі може зібрати $1,7 трлн на рік. Цього достатньо, щоб вивести з бідності 2 мільярда людей.

Глобальний податок - що відомо

Як повідомляв УНІАН, країни Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у 2021 році досягли домовленості про запровадження єдиного 15-відсоткового податку на діяльність глобальних корпорацій. Усього до домовленості приєдналися 136 країн зі 140, які брали участь у переговорах. На частку цих 136 країн припадає понад 90% світового ВВП. Очікувалося, що угода запрацює в повній мірі до 2023 року.

Деякі країни Євросоюзу, зокрема Ірландія та Угорщина, де ставки корпоративних податків є серед найнижчих в Європі, і складають 12,5% та 9%, відповідно, заяву ОЕСР не підписали. Україна серед тих, хто заяву підписав. В Україні ставка податку на прибуток корпорацій складає 18%.

Документ піддався різкій критиці з боку міжнародного об'єднання Oxfam, яке займається проблемами бідності. За словами його представників, угода виявилася "беззубою": передбачені у ній параметри занадто низькі, тому для бідних країн практично нічого не зміниться, хоча саме в їхніх інтересах, теоретично, реформа і реалізується.

Пізніше того ж року лідери країн G20 підтримали угоду ОЕСР щодо встановлення глобального мінімального корпоративного податку в розмірі 15%. Ініціатива покликана зупинити конкуренцію між країнами за інвесторів, в ході якої уряди знижують корпоративний податок.

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