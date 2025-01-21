Шлях аварійного дрейфу одного із суден склав понад 8 кілометрів.

Два уламки танкера "Волгонефть-212", що разом із "Волгонефть-239" зазнав аварії у грудні 2024 року в Керченській протоці, перебувають у територіальних водах України. До такого висновку дійшов керівник громадської організації "Зелений лист", еколог Владислав Балінський, зробивши аналіз супутникових радарних знімків, що стосуються катастрофи.

Зокрема, за його словами, обидва уламки танкера "Волгонефть-212" перебувають у територіальних водах України (ближче до Криму, ніж до Тамані).

"Танкер розколовся також на нашому боці… Два уламки цього танкера після аварії вільно дрейфували, розливаючи морем тонни мазуту, щонайменше до 12 січня. Шлях аварійного дрейфу склав за цей час загалом щонайменше 8,25 кілометра!" - наголосив еколог.

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Він додав, що на об’єктах, які дрейфують і змінюють просторове положення, будь-які роботи, в першу чергу, водолазні, проводити неможливо.

"Роботи з герметизації танків (резервуарів – УНІАН) виконані не були. Спостерігається чітка динаміка збільшення кількості викидів у часі на прикладі спочатку більш "чистого" уламка ("Волгонефть-212" – УНІАН) і кормової частини "Волгонефть-239", яка перебуває на березі. Скоріш за все, йдеться про витік мазуту з технологічних отворів і сапунів танків", - припускає фахівець.

Він нагадав, що, за офіційною інформацією РФ, об’єм витоку мазуту склав 2,3 тисячі тонн. Однак, як наголошує Балінський, це відповідає об’єму чотирьох з восьми танків лише на судні "Волгонефть-212". Тому, на думку еколога, ця цифра не є достовірною. Він пояснює, що супутникові знімки чітко показують витоки мазуту з усіх трьох уламків суден, тобто мазут витікав щонайменше місяць, зокрема з нібито непошкоджених танків.

Також він дійшов висновку, що уламки судна під час дрейфу залишають на дні залишки мазуту, який згодом ще деякий час формував на поверхні шлейф.

Аварія танкерів "Волгонефть" у Чорному морі

15 грудня 2024 року в районі Керченської протоки зазнали аварії російські танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Це призвело до розливу нафтопродуктів та забруднення у Краснодарському краї та біля Керченського півострова.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, ситуація, яка склалася через аварію двох російських танкерів з нафтопродуктами в районі Керченської протоки, є критичною. За його словами, росіянам байдуже на екологію в окупованому Криму, бо вони розглядають його лише як військову базу.

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