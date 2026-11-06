До Лох-Несса вперше за 500 років повернулися незвичайні мешканці

Тварин виловили в регіоні Тейсайд, де вони створювали проблеми місцевим фермерам.

Уперше за п'ять століть бобри знову оселилися в басейні озера Лох-Несс у Шотландії. Це стало можливим завдяки успішному переселенню родини з шести тварин, пише The Independent.

Бобрів перевезли з іншої частини Шотландії за дозволом природоохоронної служби NatureScot. Тварин випустили на невеликому озері на території маєтку Дандрегган у долині Гленморістон. Площа маєтку, яким опікується благодійна організація Trees for Life, становить близько 10 тисяч акрів.

Виконавчий директор Trees for Life Стів Міклрайт розповів Press Association, що спостерігати за поверненням бобрів у природне середовище було "дуже гарно".

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"Я бачу, як вони плавають, і вони дуже спокійні. Це справді хороший знак", – зазначив він. За його словами, тварини відразу почувалися на новому місці досить комфортно.

Родина складається із самки, двох дворічних молодих бобрів і трьох малюків, які народилися на початку цього року.

Спочатку тварин виловили в регіоні Тейсайд, де вони створювали проблеми місцевим фермерам. Після цього бобрів доправили до спеціалізованого зоопарку для ветеринарного огляду та перевірки стану здоров'я, а згодом випустили неподалік озера Лох-Несс.

"Тепер вони знову на волі, і дивовижно бачити, наскільки спокійно почуваються. Малюки плавали навколо, а я спостерігав, як вони чистять одне одному шерсть на березі озера. Це справжня ознака того, що вони освоюються", – розповів Міклрайт.

Він додав, що ця подія викликала сильні емоції в усіх присутніх. Адже усі шестеро бобрів одразу зайшли у воду й почали досліджувати нове середовище, тож дали присутнім можливість добре їх роздивитися.

Випуск тварин став початком проєкту Ness Beaver Project, який спільно реалізують Trees for Life та організація Beaver Trust, зазначає ЗМІ. Його мета – протягом наступних трьох років переселити до басейну Лох-Несса щонайменше 15 родин бобрів.

Благодійні організації назвали перший етап проєкту важливою віхою у відновленні природи Великої Британії.

Керівниця напряму відновлення екосистем Beaver Trust докторка Ройзін Кемпбелл-Палмер зазначила, що випуск перших бобрів у Дандреггані став початком їхнього повернення до басейну Лох-Несса.

"Великі лісові масиви та сприятливі природні умови тут дають тваринам реальні можливості для життя й розмноження", – сказала вона.

Керівник напряму відновлення природи Trees for Life Алан Макдоннелл сказав, що бобрів винищили полюванням кілька століть тому, однак тепер вони знову займають своє місце в річках і водно-болотних угіддях. Їхня діяльність допомагає відновлювати природні ландшафти, збільшувати біорізноманіття та створювати можливості для екотуризму.

"Минуло 500 років відтоді, як Лох-Несс став останнім зафіксованим місцем проживання бобрів у Шотландії перед їхнім зникненням. Тепер вони повернулися туди, де мають достатньо простору й відповідні умови для життя. Разом із ними з'являється можливість створення нових водно-болотних угідь, збільшення кількості диких тварин і оздоровлення річок", – наголосив Макдоннелл.

Про наступні випуски бобрів повідомлятимуть лише після того, як тварини безпечно опиняться на новому місці. Це необхідно, щоб не турбувати їх під час адаптації до навколишнього середовища.

Перед переселенням усі тварини проходять обстеження у спеціальному центрі утримання при зоопарку Five Sisters Zoo поблизу міста Вест-Калдер. Менеджер закладу Гарі Карран зазначив, що від часу першого офіційного експерименту з повернення бобрів до Шотландії у 2009 році чисельність диких популяцій зростає. Це, за його словами, демонструє, чого можна досягти завдяки спільним зусиллям із відновлення зниклих видів.

Природоохоронці сподіваються, що навколо Лох-Несса вдасться сформувати самодостатню популяцію бобрів. Це допоможе забезпечити майбутнє виду в Шотландському високогір'ї та принесе користь як природі, так і місцевим громадам. Будуючи греблі й канали, ці тварини відновлюють річкові та водно-болотні екосистеми й створюють умови для існування інших видів. Крім того, їхня діяльність може допомагати зменшувати наслідки таких природних явищ, як повені, посухи та лісові пожежі.

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Нагадаємо, у Флориді (США) виявили бірманського пітона, який охороняв кладку з 20 яєць під тротуаром. Рептилію випадково помітив перехожий, коли звернув увагу на рух під бетонним покриттям. Це сталося під час сезону гніздування пітонів. Підрядник, який співпрацює з Південно-Флоридським водогосподарським округом, наголосив, що цей випадок демонструє, наскільки несподіваними можуть бути місця, де оселяються інвазивні змії.

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