Охороняв 20 яєць: у Флориді гігантський пітон сховався там, де ніхто не очікував

У Флориді бірманського пітона знайшли під тротуаром із кладкою з 20 яєць. Випадок викликав побоювання, що інвазивні змії можуть розмножуватися поблизу будинків.

У Флориді виявили бірманського пітона, який охороняв кладку з 20 яєць під тротуаром. Змію помітив перехожий, який побачив рух під бетонним покриттям. Знахідка викликала занепокоєння, адже інвазивні плазуни можуть облаштовувати гнізда неподалік від житлових будинків, повідомляє The Times of India.

Змію помітили на півдні Флориди під час сезону гніздування бірманських пітонів. Після того як перехожий побачив рух під тротуаром, з’ясувалося, що там ховається пітон із кладкою з 20 яєць.

До ситуації долучився Гільєрмо Тапанес – підрядник, який співпрацює з Південно-Флоридським водогосподарським округом. За його словами, цей випадок демонструє, наскільки несподіваними можуть бути місця, де оселяються інвазивні змії.

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Бірманських пітонів зазвичай пов’язують із каналами та заболоченими територіями південної Флориди. Однак ця знахідка показала, що вони можуть ховатися й у місцях, розташованих близько до людей.

Одна самка пітона може відкласти понад 100 яєць

Кладка з 20 яєць може здаватися великою, проте для дорослої самки бірманського пітона це відносно скромна кількість. Великі особини здатні відкладати понад 100 яєць.

Тапанес розповів і про інші випадки: у пітона завдовжки близько 4,3 метра знайшли 53 яйця, а в особини завдовжки майже 5,5 метра всередині тіла розвивалися приблизно 200 яєць.

Саме здатність цих змій до активного розмноження ускладнює боротьбу з їхньою популяцією. Виявлення гнізд і вилучення самок, які розмножуються, є частиною заходів із контролю чисельності виду у Флориді.

Як бірманські пітони поширилися у Флориді

Батьківщиною бірманських пітонів є Південна та Південно-Східна Азія. До Флориди вони потрапили, зокрема, через торгівлю екзотичними тваринами: деякі власники згодом випускали змій у дику природу, коли більше не могли їх утримувати.

На поширення виду також міг вплинути ураган "Ендрю", який обрушився на південь Флориди 1992 року. За словами Тапанеса, шторм зруйнував об’єкт із розведення змій у районі Гомстеда, звідки плазуни могли втекти в навколишнє середовище.

Теплий і вологий клімат штату сприяє існуванню цих змій. З часом вони закріпилися в частині південної Флориди, зокрема в районі Еверглейдс.

Інвазивні пітони загрожують місцевим тваринам

Бірманські пітони полюють на різних тварин, а їхня присутність пов’язана зі значним скороченням чисельності деяких місцевих ссавців у частині Еверглейдс.

Небезпека може стосуватися й домашніх улюбленців. Тапанес зазначив, що пітонів бачили поблизу озер у житлових районах, а здобиччю змій можуть стати коти та собаки.

Фахівці закликають мешканців повідомляти про помічених пітонів і не намагатися самостійно їх ловити. Для повідомлень про інвазивні види у Флориді використовують застосунок IveGot1, через який інформацію можуть передати відповідним службам.

Пітони у США - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Геологічна служба США (USGS) тестує безпілотники, які можуть допомогти виявляти та відстежувати бірманських пітонів, які стали величезною проблемою у великому болотяному регіоні Еверглейдс у Флориді. Технологію перевіряють на тлі складнощів із пошуком цих змій у важкодоступних болотах і густій рослинності.

Боротьба з інвазійними зміями ускладнена їхньою здатністю маскуватися та виживати в болотистому ландшафті, тому оцінити чисельність популяції важко. У Флориді застосовують різні методи вилучення, а з 2021 року діє комплексний план контролю, який забороняє утримання та ввезення виду. Водночас повністю ліквідувати сформовану популяцію поки що неможливо.

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