Назад у майбутнє: у 2030 році клімат Землі буде таким самим, як і 3 мільйони років тому – вчені

У 2150 році Земля може нагрітися до рівня 50 мільйонів років тому.

Якщо рівень викидів вуглекислого газу не зміниться, то у 2030 році клімат Землі буде схожий на клімат середнього пліоцену, який закінчився 3 мільйони років тому.

До такого висновку прийшли автори дослідження, результати якого були опубліковані 10 грудня в журналі Національної академії наук США (PNAS), передає Deutsche Welle.

Три мільйони років тому на Землі панував жаркий і сухий клімат. Центральна Америка перебувала під водою, Гренландія не була покрита льодом, а рівень моря був на 18 метрів вище, ніж сьогодні. Разом з тим Гренландія в наступному столітті ще не стане зеленою, а рівень моря не підніметься на 18 метрів, оскільки швидкість танення льодовиків не настільки висока. Разом з потеплінням планети зникнуть багато видів живих організмів.

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"Нас очікують дуже драматичні зміни в надзвичайно короткі строки. Невідомо, чи зможе адаптуватися до таких змін людство, а також сучасна флора і фауна", - пояснює провідний автор дослідження Кевін Берк з Університету Вісконсін-Медісон.

Також у дослідженні зазначається, що якщо викиди вуглекислого газу не скоротяться, у 2150 році на планеті будуть панувати кліматичні умови, аналогічні ситуації 50 млн років тому, коли на Землі з'явилися перші ссавці.