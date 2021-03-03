Дослідження проб риби виявили перевищення ртуті поблизу Деснянського питного водозабору.

Масштабне дослідження проб води в басейнах річки Дніпро виявило у воді 21 забруднюючу речовину, у тому числі важкі метали.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів.

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За інформацією відомства, щоб дізнатися, якої якості воду споживає більшість українців, у жовтні 2020 року взяли проби з Дніпра і його приток - 27 проб води та 5 проб риби. Вперше в басейні Дніпра відбулися такі масштабні дослідження - на більш ніж 67 тис. речовин.

Зазначається, що дослідження виявило 161 забруднювач. Зокрема, 95 - в зоні скидання "Київводоканалу" (Бортницька станція аерації), 87 - у річці Рось (вплив стічних вод "Білоцерківвода"), 66 - у річці Рось (Корсунь-Шевченківський), 56 - у річці Білоус (Чернігів).

«В результаті дослідження визначено 21 речовину-забруднювач. З них 19 синтетичних речовин: сільськогосподарські отрутохімікати, фармацевтичні препарати та речовина, що використовується в парфумерії - синтетичний мускус. А також 2 важких метали: цинк і мідь», - зазначила прес-служба.

У міністерстві повідомили, що для дослідження риби взяли 5 проб в різних локаціях. Їх перевірили на вміст металів: кадмію, свинцю, ртуті та нікелю, які є пріоритетними речовинами Водної рамкової директиви ЄС.

«Так, у пробі поблизу Деснянського питного водозабору виявили перевищення ртуті. Вражає, що у всіх пробах у високих концентраціях виявлені антипірени (БДЕ) - речовини, що утрудняють займання матеріалів», - сказано в повідомленні.

Мінприроди передало результати скринінгу до Держекоінспекції та Асоціації водоканалів України для подальших досліджень і встановлення потенційних забруднювачів.

«Дослідження триватимуть протягом двох років у лабораторії моніторингу вод Північного регіону в Вишгороді. Ці результати стануть основою для розробки заходів щодо екологічного оздоровлення дніпровського басейну й увійдуть до Плану управління річковим басейном Дніпра», - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Дніпро - четверта за довжиною річка Європи після Волги, Дунаю й Уралу, має найдовше річище в межах України. Річковий басейн Дніпра є найбільшим в Україні. Це каскад із 6 водосховищ, великих, середніх і малих річок, озер і різних лиманів. Щороку з цього басейну для різних потреб суспільства забирається близько 7,4 млрд куб. м води.

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Автор: Бредіхіна Ганна