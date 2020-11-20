За словами еколога, затоплення шахт на окупованій території призводить до затоплення шахт на підконтрольній Україні території.

Містам Донбасу передрекли масштабну екологічну катастрофу - міста можуть піти під воду.

Про це попереджають українські вчені, згадуючи про страшні наслідки консервації шахт у 90-х роках.

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко в ефірі "Апостроф TV" згадала про затоплення земель шахтними водами.

"Були тисячі гектарів родючих земель затоплені засоленими шахтними водами, були зруйновані будівлі в Луганській і Донецькій областях. Цілі населені пункти припинили своє існування", - розповіла вона.

Також вона спрогнозувала, до чого може призвести затоплення блоку шахт "Золоте" і "Торецьквугілля" бойовиками.

"Ухил йде в наш бік. Це означає, що затоплення шахт на окупованій території призводить до затоплення шахт, що працюють на нашій території зараз. І відкачувати нескінченно воду, яка прибуває – це нелогічно. Це є загрозою для навколишнього середовища", - сказала Тимочко.

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Еколог повідомила, що під водою можуть опинитися великі міста.

"Це величезні міста, той же Торецьк може потонути в цій засоленій шахтній воді, і це дуже швидка перспектива. Збитки від впливу на навколишнє середовище можуть вимірюватися не тільки бюджетом України, а й більш грандіозними сумами", – уточнила вона.

Директор Стратегічної групи "Софія№ Андрій Єрмолаєв в прес-центрі "Українських новин" повідомив, що масштаби екологічної катастрофи в Донецькій і Луганській областях становлять для України більшу загрозу, ніж аварія на Чорнобильській атомній електростанції.

"Це вже стосується всіх (екологічна катастрофа на Донбасі), це стосується континентів в широкому сенсі, тому є загроза під назвою "Донбас - Чорнобиль 2.0", - сказав він.

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Автор: Денис Прядко