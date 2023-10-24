Грунтуючись на свідченнях проживання людини в цьому районі, вчені вважають, що їм до 2000 років.

Людські обличчя, висічені на камені близько 2000 років тому, стало видно на скелястому виступі вздовж річки Амазонки.

Це сталося після того, як рівень води впав до рекордно низького рівня через найсильнішу посуху в регіоні за останнє століття, пише REUTERS. Деякі наскальні малюнки були помітні і раніше, але тепер їх стало більше, що допоможе дослідникам встановити їх походження, сказав археолог Хайме де Сантана Олівейра.

В одному місці видно гладкі борозенки в скелі, імовірно там, де корінні жителі колись заточували свої стріли і списи задовго до прибуття європейців.

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"Ці гравюри відносяться до доісторичного або доколоніального періоду. Ми не можемо їх точно датувати, але, грунтуючись на свідченнях проживання людини в цьому районі, ми вважаємо, що їм від 1000 до 2000 років", - допустив Олівейра.

Скеляста точка називається Понто-дас-Лажеш на північному березі Амазонки, недалеко від місця злиття річок Ріу-Негро і Солімоенс.

Олівейра сказав, що гравюри вперше були помічені тут у 2010 році, але цього року посуха була сильнішою, тому рівень Ріо-Негро з липня впав на 15 м, оголивши великі простори з каменів і піску там, де раніше не було пляжів.

"Цього разу ми знайшли не просто більше різьблених фігурок, а й скульптуру людського обличчя, вирізану в скелі", - розповів подробиці Олівейра, який працює в Інституті національної історичної та художньої спадщини.

Що відомо про вплив посухи на Амазонку

17 жовтня стало відомо, що рівень води в річці Амазонка в самому серці бразильського тропічного лісу впав до найнижчого рівня за більш ніж сторіччя. Все через рекордну посуху, яка завдала шкоди екосистемі джунглів.

У деяких районах Амазонки з липня по вересень випала найменша кількість опадів із 1980 року.

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