Екологи завезли у природно-етнографічний парк 15 гризунів, які можуть зрости у довжину до 30 сантиметрів.

В Одеській області оселили групу хом’яків, яких занесено у Червону книгу України. Про це УНІАН повідомила менеджер зі зв'язків із громадськістю природоохоронної організації Rewilding Ukraine Катерина Куракіна.

За її словами, група з 15 хом’яків щойно оселилася в Тарутинському степу на Одещині в рамках продовження програми реінтродукції виду в регіоні. Проект реалізують Rewilding Ukraine у співпраці з Київським зоопарком та природно-етнографічним парком "Тарутинський степ".

"Тварини допоможуть відновити місцеві харчові ланцюги, збільшити біорізноманіття та сприятимуть розвитку екологічного туризму", - зазаначає Куракіна.

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У порівнянні з домашніми улюбленцями багатьох українців, дикі хом’яки є досить великими: вони можуть досягати 30 см в довжину і важити більше 500 г. Колись хом’як населяв степи та лісостепи по всій Європі, мешкав й на більшій частині території України.

"Але сьогодні він майже зник у природі внаслідок знищення оселищ, забруднення навколишнього середовища та переслідування як шкідника сільського господарства. У 2009 році вид був занесений до Червоної книги України", - розповіли в організації.

За словами фахівця з ревайлдингу Rewilding Ukraine Олега Дьякова, велике значення норних тварин, в першу чергу гризунів, в Тарутинському степу полягає в збагаченні ґрунтово-рослинного покриву. Він запевняє, що хом’яки допоможуть розсіювати насіння, а їхні нори створюватимуть середовище існування для багатьох інших видів диких тварин і підвищуватимуть родючість ґрунту.

"Самі гризуни є важливою здобиччю для ряду птахів і ссавців", - каже фахівець.

Наприкінці минулого року відбувся перший пробний випуск родини з трьох хом'яків, які добре перезимували і адаптувалися. Програма реінтродукції хом’яків триватиме, на наступний рік заплановано більше випусків, в той час як метою є створення кількох колоній у різних місцях Тарутинського степу.

За словами спеціаліста Центру відновлення та реінтродукції Київського зоопарку Михайла Русіна, 15 хом’яків закладуть основу стабільної популяції виду в регіоні. Цих тваринок спочатку триматимуть у спеціальному вольєрі площею 600 кв. метрів, що дозволить їм в повній безпеці акліматизуватися та створити колонію. Як тільки це станеться, огорожу буде видалено.

Як уточнив польовий фахівець Rewilding Ukraine Олексій Пудовкін, конструкція стін адаптаційного вольєру для тимчасового розміщення гризунів дозволяє утримувати тварин всередині та запобігає проникненню наземних хижаків ззовні. Щоб захистити хом’яків від хижих птахів, вольєр накритий щільною сіткою.

В організації наголошують, що Тарутинський степ є однією з останніх ділянок дикого степу в Європі.

Заселення тваринами Одещини - деталі

У квітні на Одещині на заповідному острові екологи випустили 40 європейських ланей та благородних оленів. Зокрема, у Дунайському біосферному заповіднику випустили на Білгородський острів в дельті Дунаю 20 ланей та 20 оленів.

Тварини прибули із заходу України, подолавши відстань близько 1 тис. км. На Білгородському вони допоможуть створити і підтримувати багатий на біорізноманіття напіввідкритий мозаїчний ландшафт з луками, водоймами та різноманітними рослинами.

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