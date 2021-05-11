Зоозахисники разом із поліцією провели цілу спецоперацію з порятунку лисенят.

Зоозахисники врятували чотирьох лисенят від браконьєра, який хотів заробити на їх продажу.

Про це повідомляють активісти громадської організації UAnimals на своїй сторінці у Facebook.

Вони повідомили, що побачили оголошення про продаж диких тварин - чотирьох лисенят лисиці звичайної.

"Ми одразу ж сконтактували з продавцем і представилися як зацікавлені покупці. Нам стало відомо, що лисенята були вилучені з дикої природи, начебто, для порятунку. Очевидно, що це неправда, оскільки хлопець відверто намагався наживитися на тваринах. Телефоном він озвучив нам ціну: одне лисеня коштує 2000 гривень, а при покупці усіх чотирьох підприємливий хлопець запропонував суттєву знижку – 1500 гривень за тварину", - написали вони.

Зоозахисники дізнались, що продавець перебуває у Волинській області й організували операцію порятунку в Ковелі.

"Спершу домовилися про зустріч, аби «придбати» усіх тварин нібито для своєї приватної колекції. На місці ж домовилися з зоозахисниками команди Kovel Animals та патрульною поліцією, щоби впіймати порушника на гарячому. Під час зустрічі виявилося, що хлопець, який продавав лисенят, був неповнолітнім. Відповідно на місці йому постанову не винесли. Тож на сьогодні справа на розгляді в представників національної поліції, які вже будуть виносити вердикт за постановою", - розповіли активісти.

Читайте такожНа Харківщині врятували лисеня, яке застрягло у каналізації (відео)

Під час операції порушник разом із родиною розповідали різні легенди для виправдання своїх дій, зокрема про порятунок лисенят, мати яких загинула.

Повідомляється, що наразі тварини на тимчасовій перетримці у Ковелі.

"Після ветеринарного огляду їх направлять до реабілітаційного центру для лисиць. Хоча раннє відлучення від матері й увесь цей негативний досвід дуже стресовий для тварин, є великі шанси, що після реабілітації лисенят вдасться повернути до дикої природи", - додали там.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора