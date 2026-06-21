Великий Луг вже не відновиться: вчений розкрив майбутнє Каховського водосховища

Зараз на місці колишньої водойми формується зовсім нова екосистема.

Первісний Великий Луг, що колись існував на місці колишнього Каховського водосховища, вже ніколи не відновиться. Замість нього там формується тополево-вербовий ліс, який теж є по-своєму унікальним. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів академік, завідувач відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України Яків Дідух.

Він зауважив, що по собі Каховське водосховище залишило товстий шар родючого мулу, тож місцина тепер швидко заростає лісом. Вже за три роки після зникнення водосховища молоді дерева сягають там 5 метрів.

На думку українських науковців, у перспективі на місці колишнього водосховища може сформуватися найбільший заплавний ліс в Європі. Ну, а на поточний момент територія представляє собою складну "мозаїку" з лісів, боліт та відкритих ділянок.

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"Відновлення до початкового стану в природі неможливе. Того первинного Великого Лугу не буде - рельєф там уже зовсім інший, сформувалися нові ґрунти", - зазначає академік Дідух.

Хоча природа на території колишнього водосховища процвітає, вчені кажуть, що втручання людини там все одно потрібне – через загрозу поширення чужорідних видів.

"Активно поширюються клен американський, аморфа та маслинка вузьколиста. Вони будуть проникати далі, а для наших природних екосистем це згубно. Потрібно розумно втручатися, щоб регулювати ці процеси", - наголошують науковці.

Разом з тим вже постало питання про те, чи не зникли внаслідок каховської катастрофи деякі рідкісні ендемічні види. Деякі з них були поширені на лівому березі Дніпра, який нині є окупованим.

"Могли зникнути волошки перлинні, які ростуть на південних піщаних дюнах. Але щоб це довести, нам треба приїхати безпосередньо в ареал їхнього зростання і провести пошуки. Зараз це неможливо", - додав Дідух.

Каховський ліс замість водосховища

Як писав УНІАН, після підриву Каховської ГЕС найбільше постраждав окупований лівий берег, де українські науковці поки не можуть дослідити наслідки. Професор Іван Мойсієнко назвав це трагедією та злочином проти людей і природи, адже загинула екосистема площею понад 200 тис. га.

Водночас за три роки після руйнування Каховської ГЕС на місці водосховища сформувалася нова екосистема з вербовими лісами, чагарниками та багатим тваринним світом. Кількість видів рослин зросла з 11 у 2023 році до понад 340 у 2025‑му, а територію активно заселяють лисиці, шакали, птахи та інші тварини.

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