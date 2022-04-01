Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що особисто очолить спецоперацію в Чорнобилі.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відправить до Чорнобиля спеціальну місію. Це стало можливо після того, як російські військові покинули територію АЕС і зону відчуження.

Про це повідомляє Euronews.

"МАГАТЕ веде тісні консультації з українською владою з приводу направлення першої місії Агентства з надання допомоги та підтримки в (Чорнобиль) в найближчі кілька днів", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що фахівці МАГАТЕ перевірять об'єкти радіоактивних відходів у Чорнобилі.

Пізніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що особисто очолить спецоперацію в Чорнобилі. За його словами, це буде "перша подібна місія з ядерної безпеки в Україні".

Як повідомляв УНІАН, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого.

31 березня у ДАЗВ повідомили про початок виходу окупантів з території ЧАЕС. Відповідні "офіційні" документи були підписані працівниками станції під примусом до фактичного завершення процесу.

Сьогодні, 1 квітня, член Громадської ради при ДАЗВ Ярослав Ємельяненко заявив, що після місяця перебування окупантів на Чорнобильській АЕС необхідно провести частково такі самі роботи, як у 1986-му році. За його словами, росіяни на території Чорнобильської зони "розмісили радіоактивний грунт", забруднили свою техніку і самі надихалися радіактивним пилом.

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