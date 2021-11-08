Найменше дерев висаджено у Херсонській та Миколаївській областях.

Президентський указ про висадку 1 млрд дерев з червня 2021 року вже виконали на 3,53%, загалом висаджено 35,74 млн дерев.

Про це свідчить інформація, яка представлена на сайті держпрограми "Зелена країна".

Відповідно до оприлюднених даних, регіонами-лідерами із заліснення є Житомирська область, де висаджено 12,69 млн дерев, а також Волинська (3,25 млн), Чернігівська (2,27 млн), Львівська (2,24 млн), Київська (2,07 млн) та Рівненська (1,98 млн) області.

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Найменше дерев висаджено у Херсонській та Миколаївській областях – 19 тис. та 46 тис. дерев відповідно.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський у червні 2021 року підписав указ про реалізацію в Україні проекту "Зелена країна" для збільшення кількості лісів в Україні. Таким чином в Україні за 10 років хочуть збільшити загальну площу лісів на 1 млн га.

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Автор: Богдан Слуцький