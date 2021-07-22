Спеціалісти також з'ясовуватимуть, чому про НП на "Рівнеазоті" одразу не повідомили екстреним службам.

На підприємство "Рівнеазот", де стався викид нітрозних газів, не допустили екологів. Тепер вони готують документи, аби все ж провести там перевірку.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Наразі фахівці з'ясовують, чи забруднений ґрунт на десятки кілометрів довкола заводу. Результати будуть за кілька днів.

Позапланові інспекції планують і на інших хімзаводах України. Спеціалісти також з'ясовуватимуть, чому про надзвичайну ситуацію на "Рівнеазоті" не повідомили екстрені служби, а вони дізналися про це через соцмережі.

"Керівник підприємства чи відповідальна особа повинні відразу повідомити про аварію. Фактично ж наші служби знали від засобів масової інформації. Інспектори виїхали, а не були допущені до перевірки. Це найбільше обурює", - наголосив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

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Аварія на «Рівнеазоті»

Як повідомляв УНІАН, 20 липня на підприємстві "Рівнеазот" в цеху з виробництва азотної кислоти сталася розгерметизація трубопроводу. В результаті надзвичайної ситуації стався разовий викид нітрозних газів. Наслідки НС ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 273 КК України (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах).

Голова Держекоінспекції Андрій Мальований заявив, що після аварії на "Рівнеазоті" в обласному центрі та прилеглих населених пунктах перевищення гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у повітрі не виявлено.

У ДСНС також запевнили, що жодної загрози населенню через аварію на підприємстві немає.

За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, попередня причина аварії: невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу.

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Автор: Дмитро Захаров