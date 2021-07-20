Хмара, що виникнула внаслідок надзвичайної події на "Рівнеазоті", минула Рівне й пересувається у бік Волині.

Хмара, що виникнула внаслідок надзвичайної події на "Рівнеазоті", минула Рівне.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Головного управління ДСНС України у Рівненській області Дмитро Мельник, станом на 19-ту годину 20 липня стало відомо, що хмара, внаслідок надзвичайної події на "Рівнеазоті", минула Рівне. За його словами, розповсюджена інформація у ЗМІ про вибух на підприємстві не відповідає дійсності.

Надзвичайна подія сталася, за словами Дмитра Мельника, в цеху азотної кислоти заводу. "Хмара після неї піднялася над прилеглою територією. Зараз, за отриманою інформацією, вона пересувається в бік Волинської області, але загрози мешканцям вона нести не може, оскільки у ній вже немає активних елементів", – каже Дмитро Мельник.

Прес-служба ДСНС Рівненщини на сторінці у Facebook повідомила, що на даний час ситуація під контролем, проводиться моніторинг.

"Жодної загрози навколишньому середовищу немає. Жертв та постраждалих немає... За інформацією лабораторного центру небезпечний рівень газу складає 5 мг/м куб. повітря. На момент витоку газу становила 1мг/м куб.", - йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні очевидці повідомляли в соцмережах про вибух на "Рівнеазоті". Згодом голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль повідомив, що на підприємстві сталася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти.

Водночас прес-служба "Рівнеазоту" повідомила, що на підприємстві відбулась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти.

"В результаті надзвичайної ситуації відбувся разовий викид нітрозних газів в незначній кількості на території заводу. Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовані власними силами. Жертв та постраждалих немає. Показники якості повітря на поточний момент знаходяться в межах допустимих норм. Жодної загрози навколишньому середовищу та населенню немає", - вказали представники підприємства.

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Автор: Петро Хромих