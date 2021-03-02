8 сортів тюльпанів привезли із Голландії.

На Житомирщині у теплиці Поліського національного університету цього року виростили близько 40 тисяч тюльпанів.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН розповів доцент кафедри машиновикористання університету Сергій Міненко.

«Теплиці у нас облаштовані вже три роки – вирощуємо різну розсаду, а тюльпанами займаємось другий рік. Замовляємо в Голландії. Квіти вирощуємо з цибулин безґрунтовим методом. Весь процес вирощування повністю автоматизований, за подачу спеціального розчину, де ростуть квіти, відповідає техніка. Вона стежить і за температурним режимом та іншими показниками», - розповів Міненко.

За його словами, весь посадковий матеріал, а це 8 сортів тюльпанів, був привезений із Голландії.

«Більшість квітів у теплиці виростили під замовлення. Проте, будь-хто може придбати для себе тюльпани. Повністю вони мають розквітнути до 8 Березня. Цього року їхня загальна кількість – близько 40 тисяч, минулого разу було 50 тисяч», - зазначив доцент та додав, що вирощуванням весняних квітів займаються як студенти, так і викладачі.

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Автор: Марина Чорноштан