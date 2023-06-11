Обмеження діють від 10 червня.

У Херсонській області заборонили користуватися водою з акваторії річки Дніпро.

Офійційну заяву голови Херсонської міської військової адміністрації оприлюднили у Telegram-каналі Штабу ліквідації наслідків підриву Каховської гідроелектростанції. Обмеження на користування водою запровадили у суботу, 10 червня.

Відзначається, що через підтоплення великої кількості домогосподарств, каналізаційних споруд та територій води мають високий ступінь забруднення.

"На території Херсонської МТГ діє заборона купання, водопою тварин, забору води, вилову риби в акваторії Дніпра та акваторії інших водойм, місцях затоплення (підтоплення) населених пунктів Херсонської МТГ", - повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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У Міністерстві внутрішніх справ повідомляли, що ввечері підтопленими залишалися 46 населених пунктів області, 32 з них - на підконтрольній України території. Наразі відомо, що вдалося евакуювати 2699 людей, ще 29 вважаються безвісти зниклими.

За даними Херсонської обласної військової адміністрації, на правому березі середній рівень підтоплення становить 4,45 м.

Україна неодноразово закликала міжнародні організації допомогти з евакуацією людей, які залишаються у критичній ситуації на окупованій частині Херсонщини. Вчора в ООН заявили, що Росія не надала їм змогу допомогти цим людям.

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