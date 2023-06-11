ГЕС не підлягає відновленню, заявили в "Укргідроенерго" / фото Maxar Technologies

У Херсонській області заборонили користуватися водою з акваторії річки Дніпро.

Офійційну заяву голови Херсонської міської військової адміністрації оприлюднили у Telegram-каналі Штабу ліквідації наслідків підриву Каховської гідроелектростанції. Обмеження на користування водою запровадили у суботу, 10 червня.

Відзначається, що через підтоплення великої кількості домогосподарств, каналізаційних споруд та територій води мають високий ступінь забруднення.

"На території Херсонської МТГ діє заборона купання, водопою тварин, забору води, вилову риби в акваторії Дніпра та акваторії інших водойм, місцях затоплення (підтоплення) населених пунктів Херсонської МТГ", - повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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У Міністерстві внутрішніх справ повідомляли, що ввечері підтопленими залишалися 46 населених пунктів області, 32 з них - на підконтрольній України території. Наразі відомо, що вдалося евакуювати 2699 людей, ще 29 вважаються безвісти зниклими.

За даними Херсонської обласної військової адміністрації, на правому березі середній рівень підтоплення становить 4,45 м

Україна неодноразово закликала міжнародні організації допомогти з евакуацією людей, які залишаються у критичній ситуації на окупованій частині Херсонщини. Вчора в ООН заявили, що Росія не надала їм змогу допомогти цим людям.

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