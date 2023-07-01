З кількох сотень постраждалих звірят, яких брудний потік зірвав разом із їхнім будинком, вижило зовсім небагато.

На Одещині випустили у дику природу вісім ондатр, яких прибило до узбережжя Чорного моря після теракту на Каховській ГЕС, який вчинили російські окупанти 6 червня. Як повідомив УНІАН директор Одеського зоологічного парку Ігор Бєляков, цих звірят до зоопарку передали люди, яким вдалося їх відловити у морі.

"Усього ми випустили вісім звірят. П'ять хлопчиків і три дівчинки. Усіх прибило течію після підриву дамби - вони "курсували" на плавневих острівцях. Цим пощастило - люди змогли їх відловити у морі, а потім передали нам", - розповів Бєляков.

Він уточнив, що зловити ондатру вкрай складно, оскільки звірятко - дуже юрке.

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За його словами, врятовані тварини - шість дорослих особин та двоє дитинчат - перебувають у задовільному стані. Фахівці зоопарку їх обстежили, підгодували, після чого було ухвалено рішення випустити їх у звичне для них місце проживання.

"Звірята почуваються дуже добре. Ми щиро дякуємо всім небайдужим людям, які допомагали відловлювати їх з моря, і тим врятували цим тваринкам життя", - наголошує фахівець.

Він припускає: реальна кількість ондатр, яких через штучну повінь зірвало "разом із будинком" і занесло до Чорного моря, значно більше – кілька сотень. Ймовірно, більшість уже загинула – ці тварини не можуть довго перебувати у солоній воді.

Як зазначив Бєляков, до зоопарку неодноразово дзвонили місцеві жителі та повідомляли, що бачили особин ондатри на різних пляжах.

"Ми виїжджали п'ять разів, але, на жаль, на той час звіряток там уже не було", - розповів директор.

Теракт на Каховській ГЕС

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, що спричинило масштабну техногенну катастрофу. Десятки населених пунктів опинилися під водою, загинули люди. Бурхливий потік брудної води зірвав тисячі тонн грунту разом зі всіма живими істотами – представниками флори та фауні.

До Одещині через кілька днів після теракту почало прибивати мертвих тварин, серед яких навіть олені. Деяких звірів людям вдалося врятувати.

Вчені стверджують, що наслідки цієї техногенної катастрофі торкнуться не тільки України, а і інших чорноморських країн.

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