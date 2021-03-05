Птахам дозволять покинути ізоляцію, в якій вони перебували з грудня минулого року.

В акваріумі норвезького міста Берген пінгвінам після місяців карантину дозволять покинути ізоляцію.

29 пінгвінів Дженту з початку грудня перебували на карантині через виявлення випадків дуже інфекційного штаму пташиного грипу, H5N8, пише "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Тепер птахи нарешті отримали першу дозу вакцини, а після другої зможуть повернутися до нормального життя - розваг у крижаній воді, ковзання на животі, лову риби.

Читайте такожЧервона книга України поповниться майже 150 видами тварин: хто увійде до 4-го виданняПерший укол найстарішим і найбільш вразливим птахам зробили в середу, а у четвер щеплення отримали молодші пінгвіни.

Серед щойно імунізованих - Ерна, названа на честь прем'єр-міністра Ерни Солберг, яка колись працювала влітку в акваріумі, туристичній пам'ятці її рідного міста Берген.

"Той факт, що зараз вакцинують пінгвінів, є чистою випадковістю, абсолютно незалежною від коронавірусу, однак це свідчить про те, що вакцини важливі, особливо сьогодні", - сказав директор акваріуму Аслак Свердруп.

У дикій природі пінгвіни-шкіпери (або як їх ще називають - Дженту) живуть по той бік Землі, в Антарктиді. Жоден пінгвін у Бергенському акваріумі не заразився грипом. Попри те, що хвороба може бути смертельною для птахів, передача її людям вкрай рідкісна.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН