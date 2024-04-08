Велике переселення свідчить про зміни клімату, вже нараховано сім тисяч мешканців.

В Антарктиці, на острові Галіндез, де знаходиться українська станція "Академік Вернадський" значно збільшилась популяція пінгвінів та наразі становить по 500 птахів на кожного полярника.

"Цього сезону (вересень-квітень) українські полярники нарахували рекордну кількість субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез, де розташований "Вернадський". Їх понад 7 тисяч! Про що це свідчить? Потепління та зменшення площі морського льоду в Антарктиці призводить до міграції тварин, які захоплюють нові, раніше не заселені певними видами території", - розповіли у Національному антарктичному центрі України.

Йдеться, що до 2007 року субантарктичні пінгвіни взагалі не гніздували біля станції "Академік Вернадський". Головною причиною цього вчені вважають пізнє розмерзання вод навколо Галіндезу. Як розповідають полярники, раніше морози в цій місцевості доходили до позначки -20 С⁰ і нижче. Через наявність криги пінгвіни не могли ефективно полювати й обирали території північніше, де вона не застоювалася.

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"У зв’язку з потеплінням в нашому районі західного узбережжя Антарктичного півострова субантарктичні пінгвіни ринули на південь. Перші їхні гнізда з’явилися 2007 році на мисі Марина-Пойнт поблизу станції. Вже 2020 року кількість субантарктичних пінгвінів на острові становила 3,5 тисячі, а 2024 - зросла вдвічі й перетнула позначку в 7 тисяч. Враховуючи, що нині українські експедиції мають 14 учасників, то виходить по 500 пінгвінів одного полярника/полярницю", - кажуть у центрі.

Загалом цього сезону українські біологи нарахували у своєму регіоні в Антарктиці: 9 колоній теплолюбних субантарктичних пінгвінів з загальною кількістю 35 тисяч, 3 колонії холодолюбних пінгвінів Аделі – загалом до 5 тисяч. Також зафіксовано трохи понад 50 особин антарктичних пінгвінів, які полюбляють транзитну зону між Субантарктикою та Антарктикою.

Науковці пояснюють, чому важливо досліджувати динаміку зміни у популяціях пінгвінів. Йдеться, що це - очевидна ознака зміни клімату в Антарктиці. Пінгвіни активно "удобрюють" крижаний континент своїм послідом, створюючи ґрунт для антарктичної рослинності.

Слідом за пінгвінами в бік Полярного кола просуваються і хижаки: морські леопарди та поморники (скуа).

У центрі нагадали, що субантарктичні пінгвіни припливають на острів Галіндез, де розташована "Вернадського", на шлюбний сезон у вересні-жовтні (антарктична весна). Тут вони збираються у пари, будуть гнізда, відкладають яйця, виводять та вирощують пташенят. На антарктичну зиму пінгвіни залишають околиці "Вернадського", відпливаючи туди, де є чиста вода.

Сюрпризи Антарктики

Учасники українських антарктичних експедицій неодноразове дивували дивною поведінкою мешканців цієї загадкової частини Земного кола. Наприклад було зафіксовано гніздування пінгвінів на висоті 295 метрів над рівнем моря. Пінгвіна-верхолаза з пташеням науковець виявив на мисі Туксен півострова Київ, який розташований неподалік острова Галіндез, де знаходиться українська антарктична станція "Академік Вернадський". Раніше найвищими точками, де науковцю зустрічалися гнізда, були скелі на островах Бут та Ховгард висотою 180 метрів над рівнем моря.

Також повідомлялось про цікавого морського котика, який відпочивав у незвичайному місці – на старовинному дерев’яному човні. Цю тварину українські полярники зустріли на острові Десепшен. У цей район котики припливають наприкінці літа чи початку осені якраз щоб релаксувати, але зазвичай вони це роблять на рівних кам’янистих ділянках або пляжах. Але цей котик чомусь уподобав човник.

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